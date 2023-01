Congo-Kinshasa: Présidée par Dieu Merci Iyombo, La Fondation Bolingani fête le nouvel an 2023 avec les personnes de 3ème âge

L'année 2022 s'est clôturée en beauté pour la Fondation Bolingani que préside Dieu Merci Iyombo. Décidément, la date du samedi 31 décembre 2022 sera gravée dans les annales des personnes de 3ème âge vivant à Ngombi Lutendele, dans la commune de Mont-Ngafula.

Comme dans ses habitudes d'être toujours au chevet de nécessiteux, cette fois-ci, la Fondation Bolingani de Dieu Merci Iyombo, à l'occasion des festivités de fin d'année 2022, a souhaité de passer ce beau moment avec les personnes de 3ème âge. Ainsi, elle a distribué des vivres et non vivres à ces personnes qui ont besoin de plus d'attention, d'amour et de considération en cette période où la générosité se fait de plus en plus rare.

Avant de passer à l'acte, une messe a été organisée à la demande de la Fondation Bolingani, dans l'enceinte de la paroisse Saint Maurice de Ngombi, en présence des bénéficiaires afin de rendre grâce à Dieu pour avoir permis la matérialisation de cette action généreuse qui illustre l'amour du prochain que recommandent les saintes écritures. Pour ce faire, Père Stéphan Fuka, a dans son homélie, longuement insisté sur l'amour, le partage, avant d'encourager les fidèles à répandre davantage l'amour comme l'incarne le Christ. Pour lui, l'acte posé par la Fondation Bolingani est très louable. Dans son élan, il a demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage.

Le secrétaire général de la Fondation Bolingani, Sylvain Kapombo, prenant la parole devant l'assemblée, sous l'œil vigilant du Père Stephan, a, après avoir remercié l'Eglise, laissé entendre que cette fondation vient en aide à la population congolaise. Il estime qu'au regard des festivités de fin d'année, il était important pour eux de passer ce moment avec les personnes de 3ème âge, de leur offrir ces produits qui étaient composés des sacs du riz, cartons de poulets, sacs de sucre, boissons, habits, chaussures dame et homme pour ne citer que ceux-là.

Après la messe, au moment de récupérer ces vivres et non vivres, les personnes de 3ème âge ont été émerveillées par cette attention particulière de la Fondation Bolingani et ont-elles exprimé leur satisfecit de la meilleure de manières à travers les danses et cris de joie.