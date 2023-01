Congo-Kinshasa: Après la visite du président du CNSA, Communauté Songye - Me Placide Yoko Yakembe appelle à l'unité et la concorde

Dans le cadre de la recherche de la cohésion nationale, le président du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, CNSA en abrégé, Joseph Olenghankoy, a poursuivi le vendredi 30 décembre 2022, les consultations politiques entamées depuis le 16 novembre 2022.

En ce jour, il était question d'échanger avec Me Placide Yoka Yakembe, dans sa casquette de grand notable de la communauté Songye qui, à l'occasion, a appelé à l'unité de tous les congolaises et congolais et, particulièrement, les filles et fils Songye, pour la défense de l'intérêt supérieur de la nation.

Me Placide Yoko a fait savoir que la rencontre de ce jour "était une bonne opportunité qui a été offerte à la communauté songye d'échanger sur les activités qui ont caractérisé la gestion du pays et son état actuel".

Et, selon l'ancien PCA de la Régidéso, pour obtenir de bons résultats, il faut l'unité de toutes les congolaises et tous les congolais pour défendre l'intérêt supérieur de la nation.

De ce fait, il faut que tous les faiseurs d'opinion, tous les responsables s'unissent, tracent et consolident une vision de l'intérêt national.

Le professeur Yoko a souligné qu'il faut sortir de la petite vision de "biso na biso, bana na biso, ba ndeko na biso" et ainsi tenir le langage de fraternité.

Car, selon lui, l'unité nationale est facile à obtenir, "d'abord parce que nous sommes tous unis en tant que congolais".

Donc, à son avis, "le pays auquel nous appartenons nous unis déjà, mais ce que veut surtout le peuple Congolais, ce que la République Démocratique du Congo soit gérée conformément aux aspirations majoritaires des congolaises et congolais", a affirmé Me Yoko, soulignant que c'est uniquement de cette manière "que chacun de nous y trouve son compte, pour son avenir et l'avenir de ses enfants".

Pour rappel, c'est depuis le mercredi 16 novembre 2022 que le président du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, Joseph Olenghankoy a entamé le processus de consultations politiques en vue de renforcer la cohésion nationale.