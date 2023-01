Ile Maurice: Depuis dimanche - Whatsapp ne fonctionne plus sur près d'une cinquantaine de smartphones

L'application de messagerie instantanée WhatsApp n'est plus disponible depuis le 1er janvier 2023 sur une cinquantaine de smartphones, la plupart datant de plus de dix ans. Les utilisateurs d'appareil disposant d'une version antérieure à Android 4.1 et iOS 12.1 ne peuvent plus utiliser l'application. "Pour rester dans la course aux dernières avancées technologiques, nous cessons régulièrement de prendre en charge les anciens systèmes d'exploitation pour consacrer nos ressources à la prise en charge des systèmes les plus récents", souligne WhatsApp sur sa page d'aide.

Selon BFMTV, il sera néanmoins possible de mettre à jour le système d'exploitation sur certains appareils (la mise à jour est à faire des paramètres du smartphone) afin de continuer à utiliser WhatsApp. Une version Android 4.1 ou iOS 12 sera nécessaire a minima pour cela. Voici la liste complète des appareils concernés: iPhone 5, iPhone 5c, Archos 53 Platinum, Grand S Flex ZTE, Grand X Quad V987 ZTE, HTC Desire 500, Huawei Ascend D, Huawei Ascend D1, Huawei Ascend D2, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend P1, Quad XL, Lenovo A820, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus 4X HD, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus F5, LG Optimus F6, LG Optimus F7, LG Optimus L2 II, LG Optimus L3 II, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L4 II, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus L5, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus L7, LG Optimus L7 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus Nitro HD, Memo ZTE V956, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2, Sony Xperia Arc S, Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Wiko Cink Five et Wiko Darknight ZT.

Pour continuer à utiliser WhatsApp, il faut changer de smartphone ou installer des mises à jour manuelles sur Android comme sur iOS.