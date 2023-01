Madagascar: UTOP / Saison 2022 - Un bilan plus que positif

L'un des plus grands évènements sportifs de la Grande île, l'Ultra Trail des O Plateaux continue sur sa lancée avec la 14e édition cette année.

" Nous clôturons l'année 2022 avec un bilan plus que positif de l'UTOP, et ce, depuis sa 1ère édition en 2009, tant sur le plan sportif, médiatique qu'au niveau des retombées économiques et sociétales ", c'est ce qu'a annoncé le président de l'association UTOP, Rivo Andriamanalina, concernant la saison 2022. La plus grande course nature à Madagascar a retrouvé sa splendeur après l'édition précédente qui a été chamboulée par la Covid-19. Au total, 1 813 coureurs issus de 13 nationalités différentes ont marqué la 13e édition.

L'UTOP a pu envoyer ses champions participer à des compétitions internationales. " Notre sport est devenu un sport autant collectif qu'individuel. Dans une société en pleine déliquescence, le développement de notre sport ainsi que les valeurs qu'il véhicule est plus que jamais salvateur ", a-t-il ajouté. Pour cette année, le rendez-vous est déjà pris pour les 12, 13 et 14 mai prochains. Des entreprises ont renouvelé leur contrat de partenariat avec l'association. Ces derniers temps, la MCB a réitéré son engagement aux côtés de l'UTOP pour les 3 prochaines éditions.

Elle offrira les récompenses aux champions du semi 70 km MCB en leur donnant la possibilité de participer à une course à Maurice. Il y a aussi l'arrivée des autres partenaires. " Chers utopiens, utopiennes et sympathisants, nous finissons l'année 2022 avec le sentiment d'avoir posé les bases d'une 14e édition pleine d'émotions et avec une structure organisationnelle renforcée de notre association. Aussi, nous aborderons l'année 2023 avec une grande espérance. L'espoir que chacun d'entre nous puisse être un ambassadeur de notre sport. Qu'en véhiculant autour de nous l'esprit UTOP, celui de l'engagement, de l'universalité, de l'humanité, de l'humilité, de l'entraide, de l'effort et du respect, nous contribuons à répandre autour de nous la beauté de notre sport. En nous éloignant des discours haineux, en nous affranchissant des carcans qui minent notre société (jalousie, corruption, critique facile, compétition malsaine,... ), nous pourrons chacun et ensemble contribuer à un changement positif dans notre pays. À vous tous et toutes qui soutenez notre grande aventure, toute ma gratitude pour ce que vous avez apporté à notre Association. Je vous souhaite une belle et merveilleuse année 2023 ", a-t-il souligné.