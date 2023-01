Madagascar: Rolly Mercia - Remise de peine de 3 à 8 mois

L'ancien ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions fait partie, du point de vue judiciaire et pénitentiaire, des bénéficiaires de la mesure de clémence décrétée par le président de la République qui prône d'ailleurs l'instauration d'un climat d'apaisement en 2023.

44 mois de prison ferme

C'est la peine écopée par Harry Laurent Rahajason plus connu sous son nom de plume Rolly Mercia dans le monde de la presse. Le verdict du Tribunal correctionnel d'Antananarivo était tombé le 15 octobre 2020. En somme, il a purgé jusqu'à présent 2 ans, 2 mois, 2 semaines et 3 jours de sa condamnation. Soit un peu plus de 26 mois et demi. Ayant fait l'objet d'une détention préventive de 3 mois avant son procès, il croupira encore ou il ne croupira plus (c'est selon) que pendant 15 mois et demi à la maison centrale d'Antanimora où son état de santé s'est sérieusement dégradé au fil de sa détention, selon ses proches.

3 à 8 mois

Avec la mesure de clémence et non moins facteur de désengorgement de la surpopulation carcérale annoncée urbi et orbi par le président Andry Rajoelina dans son message de vœux à la Nation, son Directeur de la Communication sous la Transition va bénéficier d'une remise de peine partielle de 3 à 8 mois accordée aux détenus condamnés à moins de 5 ans de prison. Autrement dit, il lui reste 7 mois et demi au minimum et 12 mois et demi au maximum à effectuer. L'ex-ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions et ex-Conseiller spécial du président Hery Rajaonarimampianina sortira de prison entre le 15 juillet 2023 et le 15 décembre de la même année. Tout dépend de sa remise de peine partielle de 3 ou 8 mois.

Présidentielle

Quand bien même il remplirait la condition d'âge, il ne peut pas bénéficier de la remise totale de peine accordée aux détenus hommes de 60 ans ayant déjà effectué au moins 5 ans de prison. Grâce - au propre comme au figuré - au geste de magnanimité du président de la République, il va recouvrer sa liberté entre le premier tour et le second tour de la prochaine élection présidentielle pour laquelle il ne fera sans doute pas campagne pour le candidat naturel du pouvoir en place. Depuis sa démission de son poste de vice-président du MAPAR en 2015, Rolly Mercia ne fait plus partie de la famille politique des " Zanaka Mapar ". Il avait rejoint le HVM avant de se faire avoir comme un bleu par le régime Orange.