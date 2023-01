Cameroun: Message à la Nation - Paul Biya va-t-il augmenter le prix des produits pétroliers ?

Le message du président Paul Biya à la Nation le 31 Décembre 2022 charrie encore des commentaires. Entre analyses et réactions, les Camerounais se demandent à quelle sauce ils seront mangés au cours des 12 prochains mois.

S'il est vrai que le traditionnel message à la Nation du président de la République la veille de l'année nouvelle donne des orientations sur la gestion politique, social et économique des hommes, il est vrai que cette année, cette adresse sonne comme un gout d'inachevé, des attentes non satisfaites. Depuis lors, les réactions fusent, celles des experts comme du citoyen lamda, à la fois partagées et contradictoires.

Pour Jean Bruno Tagne, journaliste il s'agit d'un discours qui a " la même structure depuis les quarante ans de règne de Paul Biya " Selon le journaliste au cours de l'émission club d'élites de Vision4, une télévision émettant depuis Yaoundé la capitale, " le président est déconnecté des préoccupations quotidiennes des Camerounais "

Une attitude qui n'est pas partagée sur le même plateau par le Pr Claude Abe " le président est bien informe des problèmes réels, mais ce n'est pas suffisant " Il faut passer à l'acte dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Sur le terrain du quotidien, rien ne semble rassurant sur le marché des biens et services.

Le secteur des produits pétroliers a été l'une des préoccupations du chef de l'Etat. Avec, d'ailleurs, une note optimiste " S'il est vrai que notre pays dispose d'un sous-sol riche en ressources minières, le secteur minier, hors pétrole, ne contribue qu'à hauteur de 1% du Produit Intérieur Brut. En développant la mine solide, nous pourrons assurer le relais des hydrocarbures dont les stocks s'amenuisent et disposer de ressources financières supplémentaires, qui pourront être affectées au financement de nos investissements ".

Pour joindre l'acte à la parole, une subvention a été accordée pour soutenir les produits pétroliers " Pour garantir l'approvisionnement régulier du marché domestique en produits pétroliers et en gaz domestique, il a fallu augmenter le volume des subventions publiques, au prix d'importants efforts budgétaires. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2022, près de 700 milliards de Francs CFA ont été dépensés par le Trésor Public au titre des subventions pour les carburants et 75 milliards de Francs CFA pour le gaz domestique ".

Compte tenu de l'inflation galopante sur le marché et, du reste non maitrisée, cette mesure de stabilisation pourra-t-elle tenir sur le long terme " Au regard de l'intensité des chocs exogènes et de leur impact sur notre économie, j'ai instruit le Gouvernement d'étudier toutes les options permettant de stabiliser les prix à leur niveau actuel, et de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs ". Rien n'est moins sûr.

Pour entrer dans les arcanes d'une société de consommation excessive et de dépenses somptuaires, Dieudonné Essomba, économiste et consultant dans cette chaine de télévision a pointé le doigt accusateur sur les dirigeants par une image plutôt captivante " Quand un ministre acheté un champagne de 80 000, c'est un sac de cacao qu'il a mis au feu " Résultat des courses, cette économie spoliée et fragilisée ne peut supporter une pression extérieure de plus en plus forte.

Aussi, l'augmentation des prix des produits pétroliers en 2023 est à peine voilée " Cependant, il est de plus en plus évident que notre pays, comme bien d'autres en Afrique et ailleurs, ne pourra pas indéfiniment échapper à un réajustement des prix des produits pétroliers, si nous voulons préserver nos équilibres budgétaires et poursuivre sereinement la mise en œuvre de notre politique de développement ".