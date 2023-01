Togo: " Ensemble avec les Partenaires, nous ferons mieux ", nouveau leitmotiv de Joseph Gomado et son Conseil municipal

Dans un message aux compatriotes et surtout les administrés de sa commune, le Maire principal de la Commune de Golfe 1, Joseph Gbloèkpo Koamy Gomado, a, après avoir dressé un petit bilan de 2022, fait des projections sur ce qui constituera 2023 dans leur gestion.

Pour ce qui est du budget de l'année nouvelle, il a informé de ce qu'il sera utilisé pour " financer les investissements prioritaires suivants : - Fournitures d'équipements pour le Centre Médico-Social (CMS) et état civil à Klobatèmé pour le rendre opérationnel ; - Paiement de la dernière tranche pour l'acquisition des engins qui vont nous permettre de poursuivre les travaux d'aménagement des voies ; - Fonds de garantie d'emprunts pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et artisans les dans la commune ".

Des prévisions de fonctionnement sont aussi faites, à savoir, l' " Entretien des voies et places publiques ; Pré-collecte des ordures ménagères ". Pour en arriver, il compte sur la " synergie d'actions entre tous les acteurs ".

Et de poursuivre, " c'est vous dire que la contribution, la participation et l'implication de tous les acteurs et partenaires sont nécessaires pour le développement harmonieux et inclusif de notre chère commune. C'est cette synergie que prône le Conseil municipal du Golfe 1 depuis trois ans dans la conception et la mise en œuvre de la politique et action de développement local. C'est dans ce sens que le Slogan de cette année est ainsi formulé : " Ensemble avec les Partenaires, nous ferons mieux" ".

De l'avis du premier citoyen de la Commune de Golfe 1, " tout est prioritaire dans notre commune. C'est pourquoi aucun secteur ne sera laissé pour compte. En cette nouvelle année, comme toujours, nous allons travailler davantage sur les questions de formation et de l'emploi des jeunes, de l'équité genre et l'inclusion social et de la sécurité.

En ce qui concerne l'éducation civique et morale de la population, il est fondamental de lancer une campagne de sensibilisation sur cette thématique, qui, je crois bien, reste l'une des conditions pour la cohésion sociale sur notre territoire ".

S'il a pour finir, remercier le Chef de l'Etat, Faure Gnassingbé et son gouvernement pour " les différents travaux de construction des voies qui s'effectuent dans notre commune ", il a convié les populations de sa commune, riveraines " des voies en chantiers de libérer les emprises pour faciliter un bon déroulement des travaux ".

On espère que ces invites de Joseph Gomado, porteront leurs fruits pour que l'on passe de l'étape des prévisions pour la concrétisation des prévisions inscrites dans le budget...