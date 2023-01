Ile Maurice: Informatique - Le Top 8 des actus technologiques les plus attendues de 2023

La transition vers 2023 s'est amorcée il y a quelques jours. Qui dit nouvelle année, dit aussi nouveautés. Les rumeurs, les annonces et aussi les informations dans le domaine de la technologie sont aussi de mise. Une nouvelle console ? Un nouveau smartphone ou des jeux vidéo ? Qu'est-ce qui retiendra l'attention en 2023 ? Immersion dans l'univers des produits high-tech.

Un iPhone 15, un iPhone pliable

L'iPhone 15 verrait, quant à lui, arriver le port USB type C qui sera bientôt obligatoire dans la communauté européenne, et peut-être disparaître tous les boutons physiques. Il pourrait bénéficier d'un zoom bien plus performant et l'encoche Dynamic Island se verrait généralisée sur toute la gamme. On parle de casque de réalité virtuelle, d'un iPhone 15 Ultra ou même d'un smartphone pliable. Apple compte sortir une nouvelle série pour la 15e génération de son smartphone. C'est vers septembre que le géant du smartphone va dévoiler ses nouveaux appareils.

Samsung Galaxy S23 de rupture?

L'année 2023 est donc attendue comme celle du renouveau, avec des flagships du côté de Samsung qui apportent de réelles innovations, que ce soit par leur design ou par de nouvelles fonctionnalités, voire les deux. On parle notamment d'un capteur photo de 200 mégapixels, d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2 disponibles sur tous les marchés, d'une évolution du design et d'une autonomie revue à la hausse pour le nouveau Samsung Galaxy S. Samsung Galaxy 23 va repousser les limites d'autant que les smartphones pliables sont très prisés.

Le métavers

Bien qu'il ne soit en rien lié à la réalité virtuelle ni même à Internet, un "métavers" est tout bonnement un monde virtuel, rendu possible grâce à l'avancée des technologies, comme ce fut le cas pour la réalité virtuelle et Internet, ayant eux-mêmes permis à certains domaines d'exploser au grand jour. Désormais, les jeux vidéo ne sont plus joués de la même manière qu'auparavant, les films sont suivis d'une manière bien plus immersive que dans le passé et il en va de même pour les jeux d'argent.

Les nouveaux systèmes d'infotainment automobiles

On sait à quel point les constructeurs automobiles apprécient les nouvelles technologies et très souvent, les gadgets en tous genres. En établissant un accord avec certaines entreprises mondiales dont la renommée n'est plus à faire, Apple a franchi un palier important dans le monde de la tech et de l'automobile.

Avec sa nouvelle version de CarPlay attendue en 2023, la firme californienne va vous proposer de totalement étendre votre système d'infodivertissement en permettant, depuis le système CarPlay, de gérer une multitude de paramètres d'un véhicule, au-delà des habituels divertissements. Affichage de la vitesse, gestion de la climatisation et autres aspects habituels pour un conducteur pourront désormais se faire à travers CarPlay.

Les services Multicloud

Les besoins multi-infonuagiques des entreprises ne tarissent pas. Le cloud computing a permis aux entreprises d'accéder à de nombreux services via Internet. Ce système a été mis en place par des fournisseurs de services cloud à travers le monde. Il facilite l'utilisation de logiciels, d'applications, de plateformes et d'infrastructures pour développer l'activité des organisations. Ces services se regroupent en trois types : l'IaaS (Infrastructure as a Service), le PaaS (Platform as a Service) et le SaaS (Software as a Service). Chacun désigne une ressource mise à la disposition de l'utilisateur selon un modèle à la demande. Il n'est ainsi pas contraint d'investir dans une infrastructure pour héberger et utiliser ses services.

Les usages liés aux plateformes Microsoft et AWS en ce sens seront en plein essor, selon Gartner, qui prévoit que la moitié des entreprises du monde les utiliseront d'ici 2027.

One Piece Odyssey

Le personnage de manga est attendu sur Netflix, mais aussi en jeu vidéo. Luffy embarque tout son équipage pour une aventure XXL dans One Piece Odyssey. Il s'agit du premier jeu en monde ouvert du manga, dont plus de 500 millions d'exemplaires ont été imprimés à travers la planète. Et notre pirate au chapeau de paille aura même l'honneur d'ouvrir l'année, puisque cette aventure vidéoludique est prévue pour le 13 janvier. Une démo gratuite sera disponible dès le 10 janvier. Un jeu prévu sur PS4, PS5, Xbox Series et PC. Luffy va s'essayer à cette aventure qui assurera à One Piece une présence sur fascicule, sur le petit écran, le grand écran, le streaming et aussi sur console. De quoi faire découvrir son univers de pirate.

Hogwarts Legacy : l'Héritage de Poudlard

2023 marquera une rentrée scolaire assez exceptionnelle pour les sorciers en herbe, puisqu'un retour à l'école de Poudlard est prévu. L'académie ouvrira ses portes le 10 février et promet aux joueurs de devenir le sorcier ou la sorcière qu'ils ont toujours voulu être dans l'univers d'Harry Potter. Un jeu ambitieux prévu sur PS5, Xbox Series et PC tout d'abord. Les versions PS4 et Xbox One sortiront le 4 avril, et une version Switch est prévue, quant à elle, pour le second semestre de l'année 2022. Ce jeu vidéo a pris du retard afin d'offrir un univers ludique aux amateurs de Harry Potter.

PS5 : une version Slim bientôt dévoilée

Cela fait désormais quelques mois que des rumeurs circulent autour de la PS5 Slim. Tom Henderson, leaker et journaliste qui a maintes fois prouvé être digne de confiance, avait en effet annoncé la venue d'un nouveau modèle plus fin avec un lecteur de disque détachable, pour la fin de l'année 2023. En effet, dans ses prédictions pour 2023, le journaliste est formel : la présentation de la nouvelle PS5 approche à grands pas. "J'ai vu tout ce qu'il y a à voir [sur la console]. Images, objectifs de vente, tout", écrit-il, avant de lâcher la bombe. Selon lui, la console sortira au mois de septembre 2023. La présentation devrait elle aussi ne pas tarder. Le journaliste estime que la conférence aura lieu au cours de la première moitié de l'année 2023, ce qui semble adéquat si les préparatifs sont terminés.