Ile Maurice: Le Groupe renaissance du Nord redonne la joie de vivre à une famille

Connu pour son combat en faveur d'un environnement sain et son aide aux plus défavorisés de la population, le Groupe renaissance du Nord (GRN) a redonné la joie de vivre à une petite famille de Pamplemousses, grâce à une maison d'environ Rs 450 000.

Grâce à ses membres et à la générosité de quelques Mauriciens, ce groupe vient de construire une maison pour Marie Ange Antoinette, qui a vécu pendant de longues années dans une maison avec de l'amiante à la Résidence EDC, à Pamplemousses.

Une maison de quelque 450 pieds carrés dont le coût est estimé à environ Rs 450 000. Le président du GRN, Roopesh Kumar Seenarain, soutient qu'un jour des membres de son groupe ont vu une photo de Marie Ange Antoinette vivant dans un état déplorable dans sa maison.

Alors, le groupe s'est lancé dans cette mission de construire une nouvelle demeure pour elle et son fils souffrant, âgé de 43 ans. "Chacun d'entre nous a contribué selon ses moyens. Il y a eu aussi d'autres personnes qui ont apporté leur contribution, soit en matériaux de construction ou en main-d'œuvre. Nous avions prévu de construire la maison en 60 jours, et nous l'avons terminée avant. Nous avons offert la clé à Mme Antoinette le mercredi 28 décembre."

Prakash Aubeeluck, membre fondateur du GRN, soutient que, contrairement aux autres associations, ses amis et lui ne comptent pas sur les autorités pour aider des Mauriciens. Il explique que, dans le cas de Marie Ange Antoinette, il aurait été mieux de démolir la maison avec de l'amiante avant de reconstruire. "Or nous avons appris qu'il fallait de longues procédures et, entre-temps, cette dame de 68 ans allait connaître encore plus de misère, surtout en temps pluvieux." Ainsi, il raconte qu'il compte rarement sur des politiciens pour faire une bonne action car, souvent, ce sont eux qui en revendiquent le mérite.

Le GRN, souligne-t-il, compte quelque 80 membres, dont la majorité est issue des régions du nord du pays. Ils ont organisé plusieurs activités en 2022. Les plus importantes sont : l'accès au jardin de Pamplemousses pour pratiquer la marche et le jogging ; le nettoyage des lagons en ramassant surtout des statuettes ; la distribution de plantes médicinales dans certaines régions du pays, et encourager la lecture en invitant des gens à échanger des livres, sans oublier l'offre de déjeuners à certaines personnes. Il y a également l'aide apportée à Ryan Brett, un garçon qui est paralysé suite à un accident de la route.

Le mérite de ce groupe est non seulement qu'il ne cherche pas des aides de l'État, mais qu'il fait rarement appel au secteur privé. "Parfois, sans les appeler, quelques compagnies apportent leur contribution. Tant mieux mais loin de nous de trop compter sur elles." Prakash Aubeeluck souligne que, quelques fois, ils ont de mauvaises surprises. Il est arrivé que des personnes leur posent un lapin, notamment pour la construction de la maison de Marie Ange Antoinette.

"Un soulagement", dit Joan, la fille de Marie Ange Antoinette

Joan est la fille de Marie Ange Antoinette et habite à 500 mètres de la demeure de sa mère. Elle est soulagée pour sa mère et son frère. Son père et un frère aîné sont décédés. "Vivre dans une maison avec de l'amiante a été un véritable calvaire pour ma mère et mon frère. Chaque fois qu'il pleut, je cours chez elle, la couvre pour l'emmener chez moi. Et souvent, elle se montre récalcitrante car on sait que nos aînés n'aiment pas trop quitter leur maison." Joan rend un grand hommage au GRN.