Algérie: Oran - Près de 9.000 visiteurs au Salon d'appui aux produits de l'artisanat

ORAN — La 9ème édition du Salon national spécialisé de soutien aux produits de l'artisanat qui a clôturé ses activités lundi à Oran a attiré environ 9.000 visiteurs, après plus d'une semaine de présentation des différents produits afin de les faire connaître, les valoriser et les préserver de disparition.

Les produits de l'artisanat et les créations artistiques, présentés au cours de cette manifestation qui a coïncidé avec les vacances scolaires d'hiver, a attiré environ 9.000 visiteurs. Le pic de ce rendez-vous annuel a été enregistré à la fin de la semaine, qui a coïncidé avec l'avènement de la nouvelle année, a indiqué à l'APS le président de la Chambre de l'artisanat et des métiers d'Oran.

Cette édition a également connu une forte participation d'artisans, soit 105 exposants issus de 28 wilayas présents pour présenter divers produits traditionnels répartis sur huit créneaux, tels que les produits alimentaires Bio, les cosmétiques naturels, les produits en laine, la ferronnerie d'art, la dinanderie, les textiles, les métaux, le bois, l'argile, le tissu, le cuir et autres, a indiqué Khalid Tahraoui.

Une forte affluence des visiteurs a été remarquée pour l'acquisition de produits Bio et de cosmétiques naturels tels que les savons et huiles essentielles, produits par des artisanes de niveau universitaire venus de dix wilayas, ce qui a permis aux pharmaciens de se familiariser avec ces produits locaux et leur diversité, en plus de prendre contact avec les artisanes pour acquérir ces matériaux qui entrent dans la catégorie des produits parapharmaceutiques.

La caractéristique la plus importante de cet événement a été l'affectation d'un espace aux femmes rurales d'Oran, où elles ont pu, grâce à cette expérience, la première du genre depuis l'organisation du salon, montrer leurs compétences dans le domaine de la fabrication de confiseries et des pâtes traditionnelles, en plus de la commercialisation de leurs produits.

Pour accompagner cette frange de la société, la Chambre de l'artisanat et des métiers, en coopération avec certains secteurs partenaires et collectivités locales, compte organiser des marchés hebdomadaires au niveau communal pour valoriser leurs savoir- faire et promouvoir leurs produits.