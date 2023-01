Congo-Brazzaville: Route nationale n°1 - Les poids lourds contournent les péages

Sur la route nationale n°1, reliant Pointe-Noire et Brazzaville, certains conducteurs de poids lourds contournent les péages pour ne pas payer les tarifs qu'ils jugent exorbitants.

Le long de la route nationale n°1, les détours se créent progressivement à proximité des péages. Les poids lourds les empruntent pour éviter de payer. Le péage de Ngamanzambala, dans le département du Pool, en est un exemple. A ce niveau, une bretelle est créée dans l'herbe, à droite ou à gauche, selon que l'on vienne de Brazzaville ou de Pointe-Noire. Elle permet aux conducteurs, de poids lourds pour la plupart, de contourner le péage.

En dehors des tarifs de péage qu'ils évitent en prenant des détours, il y a aussi le pesage. Avant de franchir la barrière du péage, en effet, les gros transporteurs passent par le poste de pesage pour vérifier si le poids des véhicules est conforme à la norme étant donné que la charge transportée a un impact non négligeable sur les routes. Plus le poids est élevé, plus l'usure des routes est inévitable. Ainsi, quand les transporteurs sont conscients que le poids qu'ils transportent est au-dessus de la norme, ils prennent les contours.

Il convient de rappeler que les opérateurs économiques ont toujours déploré les coûts élevés des péages. La route nationale n°1 compte sept péages. Les usagers, notamment les poids lourds, déboursent 40 000 FCFA par péage, soit 280 000 FCFA pour un aller simple Brazzaville-Pointe-Noire.

En avril 2019, les responsables de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo avaient débattu de la question avec le Sénat. " La question qui nous amène ici c'est le décret 2019-39 du 28 février 2019 instituant le droit de péage sur les routes nationales 1 et 2. Quarante mille francs CFA par passage pour des poids lourds, ce qui est énorme ", soulignait un des responsables du patronat à cette occasion-là où l'exercice consistait à concilier les intérêts des opérateurs économiques, de l'Etat et des citoyens car les tarifs de péage ont un impact sur le panier de la ménagère.

Avec des pistes de contournement qui se créent près des péages, les parties impliquées dans la gestion des routes devraient donc poursuivre des réflexions et passer à l'acte pour éviter que les intérêts des uns et des autres ne soient pas respectés avec pour conséquence l'usure prématurée des routes.