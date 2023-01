Congo-Kinshasa: Enrôlement des électeurs - La FBCP plaide le cas des détenus et prisonniers préventifs

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), Denis Kadima, a reçu le 29 décembre 2022 dans son bureau de travail une délégation de la Fondation Bill-Clinton pour la paix (FBCP) conduite par son président et coordinateur du collectif des ONG des droits de l'homme en République démocratique du Congo (RDC), Emmanuel Adu Cole. Parmi les sujets abordés, celui de l'enrôlement des détenus et prisoniers préventifs.

Au cous de l'entretien, le président Emmanuel Adu Cole, accompagné de Me Charlène Yangazo, avocate de la FBCP et coordinatrice de l'ONG Outre Neuve, a conseillé au président de la centrale électorale d'être un " Moïse " pour le peuple congolais qui s'est lassé des élections chaotiques ayant causé beaucoup de pertes en vies humaines. Cette délégation a profité de cette rencontre pour poser le problème d'enrôlement des prisonniers et détenus préventifs. " Nous avons abordé également la question d'enrôlement des prisonniers et détenus préventifs qui sont estimés à 60 000 personnes sur tout le territoire congolais, sans oublier ceux hospitalisés en dehors des prisons ", a expliqué le président de la FBCP

Parmi les questions abordées lors de cet entretien, il y a eu celle liée aux accusations sur le favoritisme dont bénéficieraient des provinces favorables à l'actuel chef de l'Etat. " Il nous a éclairés, en notant que toutes les provinces sont traitées de la même manière ", a souligné Emmanuel Cole, ajoutant que le président de la Céni a également rassuré la délégation de la FBCP sur les accusations liées à la tentative d'exclusion de certains leaders politiques du processus électoral. " Nous avons abordé la question liée à la tentative d'exclusion de certains leaders politiques par la Céni en raison de leurs origines.

C'est le cas du président de l'Ensemble pour la République, un regroupement politique de l'opposition, etc. Le président de la Céni nous a indiqué que si l'article 10 de la Constitution du 18 février 2006 est respecté, beaucoup de leaders politiques seraient en prison ", a expliqué le président de la FBCP. Concernant la problématique de l'enrôlement des jeunes, Denis Kadima a dit à cette délégation que ceux âgés actuellement de 16 ans seront pris en compte.

Respectueux de la Constitution

Le président de la Céni a fait part de la détermination de cette institution à organiser les élections présidentielle et législatives provinciales et nationales dans le délai constitutionnel. " Il nous a rassurés qu'il est respectueux de la Constitution ", a souligné Emmanuel Cole.

Remerciant cette délégation pour cette visite, le président de la Céni s'est dit disposé à travailler avec " tout le monde ". Balayant les accusations faisant de lui un pro-Tshisekedi, Denis Kadima a informé la délégation de la FBCP qu'il a connu le président Tshisekedi et son challenger des élections de 2018, Martin Fayulu, le même jour. " On m'accuse d'être pro-Tshisekedi. Mais c'est faux. J'ai connu le président Félix-Antoine Tshisekedi et le président Martin Fayulu le même jour ", a affirmé le président de la Céni.

S'agissant de la qualité de la carte d'électeur, le président de la centrale électorale a indiqué que celle-ci est en noir et blanc. L'Office national d'identification de la population, avec lequel la Céni est en partenariat, aura la facilité, avec cette base des données, de délivrer la carte d'identité congolaise en couleur les prochains mois.