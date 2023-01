Congo-Kinshasa: Diplomatie - L'ambassadeur de la RDC à Paris rappelée pour consultations à Kinshasa

Un dossier disciplinaire serait ouvert à l'encontre de l'ambassadeur Isabel Ruth Matchik Tshombe suite au conflit qui l'opposerait au vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula.

L'ambassadeur de la République démocratique du Congo (RDC) en France est rappelée à Kinshasa le 15 janvier pour être entendue sur un présumé détournement des fonds au sein de cette représentation diplomatique. Selon un document du ministère des Affaires étrangères publié sur les réseaux sociaux, plusieurs milliers de dollars américains se seraient volatilisés de l'ambassade de la RDC à Paris. A cet effet, le ministre voudrait que l'ambassadeur Tshombe puisse répondre, promettant déjà l'ouverture d'un dossier disciplinaire contre elle. Ce document partagé n'est pas un communiqué du ministère mais plutôt un document " interne ".

Mais selon certaines sources, Isabel Tshombe a pris ses fonctions à Paris le 29 décembre 2021 alors que les détournements des fonds concernent les exercices 2020 et 2021. " Comment donc, quelqu'un qui a pris ses fonctions fin 2021, presque aux derniers jours de l'année, peut-il répondre de la gestion de 2020 et 2021 ? ", se demande-t-on.

Cette opinion veut également savoir si les autres ambassades dont les chefs de postes diplomatiques ont été nommés en même temps qu'Isabel Tshombe ont également été auditées et auditionnées comme celle de Paris. " Si oui, pourquoi les conclusions de ces missions ne sont pas étalées dans les réseaux sociaux et la presse? Si non, pourquoi l'avoir fait seulement à Paris ? ", s'interrogent des sources qui s'intéressent à ce dossier.

Des documents internes mis sur la place publique

Des sources qui semblent suivre ce dossier s'attendent à voir si la publication des documents internes, notamment ceux concernant les relations entre le ministre et l'ambassadeur en poste à Paris, est le modus operandi au ministère des Affaires étrangères. Sinon, elles veulent voir le vice-premier ministre initier une enquête interne en vue d'identifier ses collaborateurs qui étalent ces documents sur la place publique afin de les sanctionner. Pour ces sources, ce qui est vrai est que les représentants de la RDC à l'extérieur doivent être mis dans de bonnes conditions de travail et de vie.

De l'ambassadeur de la RDC à Paris, l'opinion retient néanmoins que pendant plus de vingt ans, elle a mis le pays sur orbite de la Francophonie en image, en contenu et en poids. Dans un tweet, l'ambassadeur Tshombe écrit : " Sereine, rigoureuse et "droite dans mes bottes", je le reste. Dommage pour cette note mouillée d'acide et réputée officielle muée en un secret de polichinelle sur la toile! Est-ce fortuit ? Savoir dire non à une forfaiture a un prix et je le paie. Rendez-vous à Kin, il n'y aura pas d'honneur perdu! "