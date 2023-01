Congo-Kinshasa: Neuf ans après, Hommage au Général Mamadou Ndala - Le soldat du peuple, le un grand esprit !

La tragédie dans n'importe quelle période dans l'histoire d'une nation est une leçon. On ne peut pas faire confiance aux traîtres et aux opportunistes. Les tragédies des peuples révèlent les grands hommes mais, Thomas Sankara dit ce sont des médiocres qui provoquent ces tragédies.

Notre interrogation reste d'actualité, qui a tué le général Mamadou Ndala ? Quelle était la motivation des assassins ? Que nous rappelle ce soldat de notre armée tombé dans un champ d'honneur ? Pourquoi es-tu mort dans l'espace sous contrôle de l'armée ? Pouvons-nous compter sur les traîtres et les collabos de Paul Kagame intégrés dans l'armée congolaise depuis la messe noire de Sun city ? Pourquoi devons-nous faire confiance et d'utiliser les traîtres dans nos institutions et services de l'Etat ? Le Congo doit se débarrasser de ses ennemis extérieurs et intérieurs pour stopper la balkanisation. Le Pcco, respectueux de sa tradition, rend hommage au général Mamadou Ndala, une autre leçon pour les patriotes congolais.

En effet, le général Mamadou Ndala décédé le 2/1/2014 est un grand symbole de lutte des patriotes congolais contre la balkanisation. Il est une étoile de dignité, de fidélité et du patriotisme. L'homme avait matérialisé le testament politique de Patrice Emery Lumumba qui disait ; " je sais et je sens du fond de moi même que tôt ou tard mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis extérieurs et intérieurs qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au colonialisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur ".

Mamadou Ndala avait compris le vœu de Lumumba pour travailler avec conviction de barrer la route au projet ignoble de la balkanisation du Congo. Il reste aujourd'hui une pédagogie de l'amour de la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Il est une étoile de foi dans la patrie, foi dans la liberté et sauvegarde de l'intégrité de notre territoire national. Mamadou Ndala demeure un état d'esprit de n'importe quel patriote congolais. Un grand esprit a un caractère supra ethnique. L'homme exprimait le rejet de la politique américaine au Congo axé sur la balkanisation.

Le général Mamadou Ndala est un grand symbole de l'édification de la nation congolaise. Il incarne le patriotisme pratique. Il est porteur de conviction. Boussole pour les patriotes qui luttent arme à la main pour libérer notre patrie des groupes armés étrangers et les éléments de Paul Kagame au rang du M23. Les patriotes sur l'ensemble du territoire national doivent réserver en ce jour un vibrant hommage au grand général des FARDC, Mamadou Ndala. Nous devons lui rendre hommage mérité car l'homme incarne une riposte rigoureuse contre la balkanisation.

Pour ceux qui luttent pour l'intégrité du territoire national, l'indépendance politique et économique du pays, la souveraineté le général Mamadou Ndala devient notre source d'inspiration courant politique avec comme devise, la patrie ou la mort, nous vaincrons.

Le général Mamadou Ndala est une philosophie politique qui demande à l'homme de lutter toujours avec conviction. Il est certes décédé mais l'homme montre aux gouvernants et gouvernés que la lutte armée avec une pédagogie de la guerre populaire reste une solution pour le sauvetage du Congo.

Aucune négociation politique, aucune armée étrangère apportera une solution à la paix en RDC. Seule, la lutte patriotique va libérer notre pays des éléments militaires et politiques de Paul Kagame sur notre territoire. Paul Kagame et ses espions dans nos services et institutions sont des responsables des assassinats des patriotes. Ils doivent subir la rigueur de la révolution populaire. L'impérialisme international avec ses multinationales qui pullulent sur le sol congolais doivent subir la rigueur de la révolution populaire pour ainsi honorer nos héros assassinés.

N'ayons surtout pas peur, l'impérialisme international est en perte de vitesse. Il faut seulement voir sa politique en Ukraine pour savoir que ce tigre en papier ne doit pas obtenir la balkanisation du Congo.

Pour ceux ont encore peur de combattre ouvertement l'impérialisme international, le général Mamadou Ndala est une leçon. Il est une grande figure de la résistance, un vrai patriote qui luttait avec conscience et amour de la patrie.

Mamadou Ndala est un Congo en marche pour sa liberté. Il demeure pour nous les patriotes, l'espoir de lutte armée des congolais pour libérer notre nation de ses ennemis extérieurs et intérieurs. Ce qu'il ya au général Mamadou Ndala est du voyant, un grand visionnaire, un leader charismatique qui connaissait tactique et stratégie pour disqualifier le combat des agents armés de Paul Kagame sur notre territoire national.

Mamadou Ndala est une doctrine politique axée sur le refus rigoureux de la solution néocoloniale pour le Congo .la tragédie de ce martyr nous rappelle qu'on ne peut se fier aux négociations politiques. Les négociations politiques au Congo avec les groupes armés étrangers est une porte d'infiltration des espions dans nos institutions et services de l'État. Aucune intégration d'un groupe armé au sein de l'armée congolaise au risque de perdre nos patriotes engagés pour la libération du Congo.

Mamadou Ndala a été assassiné dans une zone sous couverture de l'armée congolaise alors qui a tué le général Mamadou Ndala ? Les espions de Paul Kagame qui sont dans nos services et institutions.

Sa mort est une leçon, il faut détruire sans pitié un opportuniste car laisser le virus librement au risque de détruire le corps. Un opportuniste est un danger pour une société. Certains congolais agissent comme des espions, ils peuvent aller à l'étranger pour convaincre les multinationales et les régimes impérialistes avant de postuler à la présidence de la RDC. Le Congo n'a pas besoin des espions dans nos institutions. Nous allons rester vigilants car les amis de Paul Kagame et ses maîtres occidentaux sont nombreux.

La guerre est militaire et politique. Nous devons barrer la route aux espions de ne pas accéder à nos institutions. Les espions sont des armes pour obtenir la balkanisation du Congo.

Mamadou Ndala est décédé, sa mort est un cri d'alarme, un cri de révolte mais la révolte dans la raison, un cri de victoire, un cri de combat pour remporter la bataille.

Mamadou Ndala est un système qui unit les patriotes de défendre la nation jusqu'à la victoire. Avec le général Mamadou Ndala, le Congo meurt pour ressusciter sous un soleil pur. Le soleil de dignité. Honneur au Général Mamadou Ndala, il est grand ! La patrie ou la mort, nous vaincrons ?

Boswa Isekombe Sylvère

Secrétaire général de parti communiste congolais, Président de Front Uni des patriotes et Coordonnateur sous-régional pour l'Afrique Centrale du Conseil Mondial de la Paix