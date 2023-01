Congo-Kinshasa: Congo ya Sika Xème édition - Feu Honorius Kisimba Ngoy reçoit à titre posthume le prix de la "Bravoure et du Patriotisme"

Dans le cadre de la 10ème édition du festival panafricain de l'excellence " Congo ya Sika ", Feu bâtonnier Honorius Kisimba Ngoy ainsi que Feu Cyprien Mwaka ont reçu à titre posthume le prix de la" Bravoure et du patriotisme".

C'était lors de la soirée de gala organisée vendredi 30 décembre 2022, à Africana palace, à Kinshasa-Lingwala.

A en croire Patrick Kanga, initiateur de ladite solennité, ce festival ne récompense pas que ceux qui sont en vie, mais également ceux qui sont morts et ont laissé des traces indélébiles durant leurs parcours sur terre. Et c'est le cas du bâtonnier Honorius Kisimba Ngoy, qui a reçu à titre posthume le Prix grâce à sa bravoure et son patriotisme" pour sa plaidoirie lors du procès qui opposait la RDC à l'Ouganda dans l'affaire de la guerre de 6 jours.

Selon lui, c'est grâce au bâtonnier que la cour internationale de justice venait de condamner l'Ouganda à payer la somme de 325 millions de dollars à la République Démocratique du Congo, pour manquement aux droits de l'homme. Pour l'initiateur du projet, le mérite revient directement à Honorius Kisimba Ngoy, qui était en avant-plan pour déposer la plainte à la cour internationale de justice.

A son avis, ce trophée est dédié aux dignes fils du pays qui s'illustrent dans le domaine de la paix, la démocratie et le développement en s'attaquant à toute sorte d'antivaleurs. Et, en lui octroyant ce prix, c'est une façon pour la structure "médias plus corporation" de remercier ce digne fis du pays pour ce qu'il a accompli pour la nation.

C'est son petit-fils, Lilian- Daniel Kisimba Ngoy qui a reçu le trophée dédié à son défunt grand-père, des mains de la coordonnatrice de la dynamique des femmes congolaises de la diaspora.

Lilian- Daniel Kisimba Ngoy s'est dit heureux de recevoir ce prix dédié à son défunt grand-père. Le petit fils du bâtonnier Honorius Kisimba Ngoy a estimé que cette reconnaissance du travail accompli par l'illustre disparu lui met un peu la pression, car cela veut dire que dans la famille il y a des défis à relever. Pour ce faire, il se voit dans l'obligation de fournir beaucoup plus d'efforts pour faire mieux que son grand-père.

Par ailleurs, il a tenu à remercier les organisateurs d'avoir pensé à son grand-père pour le travail abattu de son vivant.

Signalons qu'au cours de cette même cérémonie, plusieurs autres lauréats ont reçu des prix pour leurs distinctions dans tel ou tel autre domaine. Il s'agit, entre autres, de l'honorable Jean Ngoy Mvuenzi, ministre provincial des finances, qui a reçu des mains de Maj Kisimba Ngoy, fils du bâtonnier Honorius Kisimba Ngoy, le trophée du meilleur ministre provincial de Kinshasa. Mais également de l'Honorable député Ados Ndombasi, meilleur député national ; Abbé Cola Lubamba, meilleur encadreur socio-éducatif de la jeunesse ; Dieudonné Kayembe, trophée de l'innovation technologique ; Rey Kalala, meilleur manager entreprise publique ; Didi Makwa, meilleur manager secteur privé ; Prophète Khonde Dominique, meilleur homme de Dieu ; Ange Tshela, prix entrepreneur agricole ; Anastasie Makonda, meilleur recteur de l'Université.