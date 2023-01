Congo-Kinshasa: LAMUKA - Nouvel Elan attend toujours de Martin Fayulu, la convocation de la réunion du présidium

Depuis quelques temps les rapports entre Martin Fayulu et Adolphe Muzito ne sont plus au beau fixe. La tension est perceptible entre les deux leaders qui semblent désormais s'éviter.

Le Nouvel élan d'Adolphe Muzito n'hésite plus de se méfier des rapprochements que multiple Fayulu. Pour tirer cette situation au clair, le Nouvel élan appelle Fayulu à convoquer la réunion du présidium attendue. Co-fondateur de cette plateforme politique de l'opposition, le secrétaire général de Nouvel Elan rappelle que son parti est toujours membre de LAMUKA, contrairement aux propos tenus récemment par Martin Fayulu selon lesquels, Adolphe Muzito aurait déserté le présidium de cette coalition.

Il fait savoir, de ce fait, à propos de différents rapprochements politiques que multiplie Martin Fayulu : " Nous attendons de Monsieur Martin Fayulu, coordonnateur de LAMUKA, une nouvelle convocation du présidium pour nous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Si non... soit Monsieur Fayulu veut casser la baraque pour ses intérêts personnels et préserver ce qu'il pense être bon pour lui, soit qu'il veut quitter la ligne de LAMUKA pour créer autre chose avec ses nouveaux partenaires comme ç'a été le cas lorsqu'il a créé son Bloc patriotique. Il n'a qu'à aller calmement le faire sans chercher des boucs émissaires ".

Et d'ajouter que la plateforme LAMUKA n'est qu'une plateforme de résistance et non électorale. Il a ainsi réagi au refus de Martin Fayulu de se réunir avec un émissaire de Muzito lors d'une conférence-débat organisée dernièrement. Motif : défaut de qualité pour siéger avec lui au sein du présidium.

Réaction de Nouvel élan

Pour le secrétaire général du parti d'Adolphe Muzito : " Le monsieur qu'il a récusé est le président national statutaire de Nouvel Élan ". Ce, avant de préciser : " La convention qui régit la coalition politique LAMUKA telle que modifiée le 19 novembre 2021 fait de nos deux partis politiques, Nouvel Élan et ECIDé, co-fondateurs de la coalition LAMUKA en lieu et place des messieurs Adolphe Muzito et Martin Fayulu. C'est à ce titre que Monsieur Paulin Mboma qui se trouve être président statutaire de Nouvel Elan avait répondu à la réunion du présidium convoquée par le coordonnateur actuel, Monsieur Martin Fayulu ".

Et de conclure : " Malheureusement, ce dernier n'a pas voulu recevoir le président de Nouvel Elan quant à ce, lui refusant cette qualité. Nouvel Élan, à travers son initiateur le camarade Adolphe Muzito, a écrit à monsieur Fayulu, à sa demande, en apportant les preuves de la qualité de Paulin Mboma comme président de Nouvel Elan. En dépit de ces preuves, Monsieur Fayulu s'est absenté et a évité cette réunion du présidium convoquée par lui-même.