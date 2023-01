Congo-Kinshasa: 2023 - Derrière Félix Tshisekedi, Modeste Bahati invite tous les congolais à s'enrôler massivement

Devant des milliers de militants, membres et cadres de son parti, l'Alliance des forces démocratiques du Congo (AFDC), et d'autres formations politiques alliées à celui-ci, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo a réaffirmé, pour la énième fois, son soutien total ainsi que celui de son regroupement politique au Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les joutes électorales de décembre 2023.

C'était à l'occasion d'une matinée politique organisée ce vendredi 30 décembre 2022 à la FIKIN. Ne jurant que pour un second mandant du Président de la République avec une majorité écrasante au parlement, le leader de l'AFDC-A a ainsi appelé la population à se faire enrôler massivement.

En effet, outre le défi lancé de la réélection du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi Tshilombo en 2023, lui faire gagner une majorité écrasante dans toutes les deux chambres du parlement et au niveau des assemblées de 26 provinces de la République démocratique du Congo, l'Alliance des forces démocratiques du Congo se fixe aussi l'objectif de rafler autant de sièges possibles à l'issue des élections législatives, urbaines et communales de décembre prochain.

D'ailleurs, c'est ce qu'a rassuré même le secrétaire général de cette formation politique, M. Guy Richard Molango, juste après l'intervention du président du parti. Le chef de l'exécutif de l'AFDC a, à cette occasion, peu avant la tenue de ladite matinée politique, prêché par le bon exemple. Il s'est fait accompagner d'une forte délégation composée notamment, de certains cadres et membres du parti, dans un centre d'enrôlement dans la commune de Lemba, sa circonscription électorale, où il s'est enrôlé.

"Ce sont les mêmes qui vont m'accompagner avec mes candidats députés provinciaux, mes candidats conseillers communaux, dans les différents suffrages. La tricherie ne passera pas", a signifié le SG.

Guy Richard Molango a loué les efforts du Chef de l'Etat qui ne ménage aucun effort pour le développement du pays. D'abord, avec le budget qui est revu aujourd'hui à la hausse, estimé à plus 15 milliards de dollars, pour l'exercice 2023, sa politique diplomatique qui porte des fruits aujourd'hui avec notamment, la suppression du régime de notification d'achat d'armes et autres matériels militaires etc.

"Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un Président de la République amoureux de son pays, au four et au moulin, diplomatie agissante (... ), vous êtes en train de constater vous-mêmes. Je pense que si on lui laisse la chance de faire un deuxième mandant, nous pourrons frôler 40, 50, pourquoi pas 60 milliards de dollars comme budgets de l'Etat... . Donc j'invite tout le monde à venir se faire enrôler ", a souligné le secrétaire général de l'AFDC, au sortir du bureau d'enrôlement.