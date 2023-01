Congo-Kinshasa: Palu/Gizenga - Tous les cadres et militants massivement mobilisés pour l'enrôlement

"Congo-Jardin où toutes les plantes ont la chance égale d'être arosées". Telle la trame essentielle du Projet de société du Palu/Gizenga que M. Michel Lokola Elemba, l'actuel Président, Chef du Parti, rappelle aux militants et cadres afin de les mobiliser à multiplier des actions de terrain, s'il faut espérer qu'un beau jour qu'ils puissent -chacun ou tous, s'emparer des arcanes du pouvoir d'Etat, à l'issue des joutes électorales prévues, le 20 décembre 2023.

Dans un message de vœux en marge de festivités de Nouvel An 2023, il a insisté, en effet, sur l'enrôlement massif de ses cadres et militants en vue de relever, le moment venu, le défi électoral pour honorer la mémoire des Héros qui, comme le Patriarche Antoine Gizenga, Lumumba Patrice-Emery et consorts, ont lutté, depuis des temps immémoriaux, pour l'avènement de la démocratie pluraliste, le triomphe des libertés fondamentales du des citoyens et l'érection d'un véritable Etat de Droit en RD. Congo.

Pour lui, cette fois-ci, à l'heure du rendez-vous du 20 décembre 2023, le Palu/Gizenga sera, désormais, à sa première épreuve électorale, depuis sa création.

D'où, la nécessité, pour ce parti, si jeune soit-il, ses cadres et militants, de se ranger en ordre de bataille électorale dans les limites de leurs ambitions pour rafler des sièges tant au niveau national, provincial, municipal que local.

"C'est ici l'occasion pour moi de vous encourager à vous faire enrôler massivement et à mobiliser tous ceux qui sont autour de vous pour la même cause", a-t-il reiétéré, dans ce même message de vœux de santé, de bonheur et de prospérité, son appel à l'éveil des consciences ainsi qu'à la mobilisation générale au sein du Palu/Gizenga.