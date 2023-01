Cameroun: Message de fin d'année du Chef de l'Etat à la nation - La mise au point du MPDR

document

Si nous aspirons à construire un pays stable, légaliste, fraternel et organisé sur la base des valeurs traditionnelles, politiques et intellectuelles consensuelles, nous devons nous imposer individuellement et collectivement, un code de conduite absolument solide au-delà et par-delà toutes les chapelles, croyances, ambitions et jugements sectaires.

A la veille du message de fin d'année du Chef de l'Etat, Président de la République à la nation, nous avons reçu de nombreux appels de divers horizons et malheureusement de certains nos militants également, demandant une adresse du président du MPDR le même jour voire à la même heure.

Nous tenons à rappeler à tous et à chacun, militants et non militants de notre parti, que nous ne sommes pas adeptes d'une pratique politique et sociale de confrontations, de dérives, de mimétismes et de provocations inutiles. Il n'existe qu'un seul président de la République à la fois, et il est seul habilité à s'adresser solennellement à la nation toute entière à la fin de l'année, comme il est de coutume à travers le monde dans tous les systèmes et régimes politiques.

Son Excellence Monsieur Paul Biya reste et demeure le président de la République du Cameroun, et c'est à lui qu'échoit le privilège de l'exercice rituelle consacrée par la pratique institutionnelle, et soutenue par les pouvoirs et prérogatives discrétionnaires prescrits par la constitution. Ni avant lui ni en même temps que lui, personne d'autre ne saurait prétendre s'arroger les mêmes privilèges, pouvoirs et prérogatives, sans verser dans une délinquance formelle lourdement préjudiciable pour notre vivre ensemble précisément d'une part, et pour l'éducation civique de notre jeunesse particulièrement d'autre part.

Le MPDR demeure un mouvement républicain et patriote, dont le respect des institutions, l'adhésion aux valeurs éthiques et la défense des intérêts nationaux, ne sont nullement tributaires de l'identité du détenteur du pouvoir suprême, ni de la coloration idéologique du parti au pouvoir, et encore moins de la promotion de quelques ambitions précipitées et sectaires.

Le MPDR organisera dans les semaines très proches, des cérémonies de vœux à la presse au cours desquelles, une appréciation juste et raisonnable sera faite du bilan de l'année 2022, ainsi que des perspectives pour l'année 2023, dans un esprit de dialogue, de parfaite tolérance et de quête permanente pour la réconciliation et la paix./.

Yaoundé, le 03 Janvier 2023

Le Président, Médiateur universel

SHANDA TONME