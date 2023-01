Sénégal: Chan Algérie 2023/Remise du drapeau national - Les Lions appelés à faire preuve de courage et de patriotisme

En partance en Algérie pour les besoins de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule du 13 janvier au 13 février, l'équipe du Sénégal a reçu au cours d'une cérémonie de remise organisé hier, lundi, le drapeau national, des mains du secrétaire général du ministère des Sports, Paul Dione. Pape Thiaw et ses protégés vont s'envoler pour la Tunisie avant de rallier, le 10 janvier prochain, la ville d'Annaba où l'équipe du Sénégal disputera le 14 janvier prochain son premier match de poule face à la Côte d'Ivoire.

Après onze ans d'absence, l'équipe du Sénégal prépare son retour au championnat d'Afrique des nations qui aura lieu du 13 janvier au 4 février en Algérie. A quelques jours de cette campagne, les Lions locaux ont été reçus ce lundi, au ministère des Sports, pour la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau. Une occasion pour le secrétaire général Paul Dione, représentant le ministre Yankhoba Diattara de remettre l'étendard national au capitaine Moutarou Baldé. Une occasion pour lui de livrer surtout le message des autorités et de les exhorter à défendre et à hisser très haut les couleurs du Sénégal dans cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans le continent.

" Je voudrais au nom du ministre des Sports réitérer les félicitations du Sénégal pour cette brillante qualification à cette prestigieuse compétition. Chers Lions, après 11 années d'absence, vous voilà encore au-devant de la scène pour écrire de nouvelle base de l'histoire du sport sénégalais du football en particulier. Cette tâche ne sera pas facile mais nous ne doutons guère de votre aptitude à relever les défis et à surmonter tous les obstacles qui se dresseront sur votre parcours ", déclare-il avant d'appeler l'équipe à faire preuve de courage et de patriotisme.

" Monsieur le ministre des Sports vous demande de faire preuve de courage et de patriotisme durant toute la compétition. Car le peuple sénégalais à l'unisson et dans la solidarité vous accompagnera dans ses prières et vous supportera avec espoirs et beaucoup d'admiration. Je saisis donc cette occasion pour transmettre les félicitations du ministre des Sports Yankhoba Diattara, au Président de la Fédération sénégalaise de football et l'encadrement technique pour tous les efforts déployés ces dernières années pour placer le football dans une très bonne dynamique", lance-t-il.

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor a pour sa part salué le dynamisme auquel le Sénégal s'est inscrit " Le Sénégal revient dix ans après au Chan. Depuis quelques années, le football sénégalais s'est inscrit dans une dynamique. Chaque fois qu'il y a des obstacles, nous avons su les surpasser. Aujourd'hui le Chan nous a tendu les bras. A force d'efforts, nous avons eu cette qualification historique. Cette compétition est importante pour nous ", relève-t-il. " Personne n'est meilleur que vous. Vous êtes aussi bons que ceux qui sont en équipe A. C'est à la faveur de ces genres de compétitions que vous allez montrer à la face du monde que nous sommes bons, vous êtes les ambassadeurs de ce football local. En talents nous n'avons à envier personne (... )Pour nous fédération, le Chan et aussi important que la CAN. Il faut que les joueurs le comprennent comme cela. Nous allons continuer à accompagner. On ne peut prétendre venir et battre tout le monde parce que nous sommes le Sénégal. Mais on a l'ambition de bousculer tout le monde ", soutient-il. Pour Me Senghor, le challenge dans le CHAN en Algérie, c'est de pouvoir créer la surprise et essayer de viser plus haut.

"Vous êtes choisis parmi les meilleurs du championnat. Si on vous a choisis, c'est parce que vous êtes capables de hisser plus haut le drapeau national mais aussi l'image de notre football local. La Fédération sénégalaise continuera de vous accompagner ", ajoute-t-il. Les Lions locaux s'envoleront ce mardi pour leur camp de base en Tunisie. Ils rallieront le 10 janvier, la ville d'Annaba en Algérie. Logé dans le groupe B, le Sénégal effectuera sa première sortie face à la Côte d'Ivoire avant de croiser la RD Congo et l'Ouganda .