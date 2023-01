Cote d'Ivoire: Lutte contre la vie chère- 10 véhicules pour la brigade de contrôle du ministère du Commerce

Le Directeur des affaires administratives et financières (Daf) du ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme, Abdoulaye Dembélé Lamine, a procédé, le vendredi 30 décembre 2022 à Abidjan, à la remise des clefs de 10 véhicules aux directeurs régionaux et au commandant de la brigade de contrôle dudit ministère. Rapportent les services dudit ministère.

Constitués de neuf 4X4 et d’un camion de liaison, ces engins sont destinés au renforcement de la mobilité des agents et à l’amélioration de leurs conditions de travail. Abdoulaye Dembélé Lamine les a exhortés à davantage d’effort pour mériter des moyens de travail plus adéquats et à s’inscrire dans le respect des instructions fermes données par le gouvernement en matière de lutte contre la vie chère.

Au nom des récipiendaires, madame Adjé, directrice régionale du commerce de Duékoué, a adressé ses sincères remerciements au ministre du Commerce pour cette dotation. Elle l’a assuré de l’engagement des bénéficiaires à prendre soin du matériel reçu et de leur détermination à l’accompagner dans les missions gouvernementales

Pour rappel, ce sont au total 48 véhicules qui ont été mis à la disposition des services du ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, au cours de l’année 2022 par le ministre Souleymane Diarrassouba. À cela s’ajoutent plusieurs matériels de bureaux composés d’ordinateurs et d’imprimantes.