Soudan: Signature d'un document pour arrêter les hostilités entre les tribus Dajo et Rizeigat

Amore. — Les tribus des Dajo et des Rizeigat ont signé aujourd'hui, dans le village Amore, localité de Beleil, dans l'état du Sud Darfour, un document pour arrêter les hostilités entre elles.

Le document a été signé sous les auspices du Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant Général Mohamed Hamdan Dagalo, Commandant des Forces de Soutien Rapide, en présence du Dr El-Hadi Idris, membre du CST, des représentants des organes réguliers et judiciaires, et du Bureau Exécutif des administrations indigènes.

Le sultan Abdul Rahman Adam Abu a signé au nom de la tribu des Dajo, tandis que le prince Ali Hussein Dhay Al-Nour, chef de l'Emirat des Rizeigat, a signé au nom des Rizeigat.

Les deux parties ont affirmé leur engagement à mettre en œuvre les provisions du document, à ouvrir une nouvelle page de tolérance et d'amnistie, à réparer le tissu social et à restaurer les relations normales entre les deux tribus à leur état précédent.

Le Sultan Général des Dajo, Sultan Abdul Rahman Adam Abu, a déclaré que les Dajo ne reviendront pas sur cet accord, louant le grand rôle des forces de soutien rapide pour faire face à l'attaque contre les habitants de la région, appelant le Vice Président du CST à reconstruire ce qui a été détruit par la guerre, et à fournir aux personnes affectées des services, des vêtements, de la nourriture, de l'abri et de la sécurité aux habitants de la localité la nuit.

Il a demandé le recrutement des jeunes de la tribu dans la force de soutien rapide afin qu'ils puissent aider leurs familles et soutenir la zone en matière de communications, d'eau et de services de santé.

Le chef de la tribu des Rizeigat, le prince Ali Hussein Dhay Al-Nour, a exprimé ses regrets concernant les incidents, soulignant les relations éternelles et historiques entre les deux tribus, demandant une enquête juste et transparente pour révéler les personnes impliquées dans les événements et les traduire en justice, promettant à la tribu des Rizeigat de se conformer à la mise en œuvre des dispositions de ce document, et de maintenir une vie décente avec leur peuple des Dajo.

Il convient de noter que le document Amore entre les tribus Dajo et Rizeigat pour la coexistence pacifique stipule plusieurs points, notamment le renforcement des opportunités de paix et la construction du tissu social, la réalisation de la coexistence et la construction de liens de fraternité entre les composantes locales, ainsi que le consensus sociétal pour encadrer la coexistence et le respect des normes, des traditions et des héritages humains. Engagement à mettre en œuvre les provisions du document de cessation des hostilités, à renoncer à la violence sous toutes ses formes et à combattre les phénomènes négatifs.

Le document comprend également l'engagement d'ouvrir les marchés, les ressources d'eau et les routes de transit, de promouvoir la culture de la paix, de renoncer aux conflits, à la haine, à la violence, au racisme et au régionalisme, de combattre les criminels et les hors-la-loi, d'œuvrer pour imposer le prestige de l'État, d'interdire le port d'armes dans les lieux publics et de souligner que le criminel n'a pas de tribu et ne doit trouver aucune protection d'aucune partie, d'aider les services de sécurité à appliquer la loi d'urgence et d'aider la commission d'enquête dans son travail de découverte des faits pour tous.