Soudan: Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté inspecte les projets de développement à Nyala

Nyala — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté, Général Mohamed Hamdan Daglo, accompagné du Wali (gouverneur) de l'Etat du Sud-Darfour, Hamed El-Tijani Hanoun, a inspecté aujourd'hui le progrès du travail dans le projet de l'Hôpital des Femmes et des Enfants à Nyala, qui est presque complété.

L'hôpital, d'une capacité de plus de 250 lits, est le plus grand hôpital de la région de Darfour, et fournit des services de traitement aux citoyens de l'État et d'autres États occidentaux, ainsi qu'aux pays voisins.

La mise en œuvre du travail dans l'hôpital, qui comprend trois départements : enfants, femmes et obstétrique, et a commencé depuis 2009, et les travaux ont été bloqués en raison du financement, et le gouvernement de l'État a entrepris son financement à travers ses propres ressources pour le compléter.

Daglo a également inspecté le projet de pont d'El Sereif, appréciant les efforts déployés par le gouvernement de l'État du Sud-Darfour pour établir des infrastructures.