Congo-Kinshasa: Kindu - Les participants au festival Umoja plaident pour la paix dans l'Est de la RDC

La paix et l'unité dans l'Est de la RDC ont été prêchées à Kindu à travers les chansons, danses, poèmes, slams, théâtres et comédies, au cours de la deuxième édition du festival Umoja wa Mashariki qui s'est clôturée tard le 1er janvier.

Cette activité a été rendue possible grâce à l'expertise des artistes du Maniema et ceux venus d'autres provinces. Les participants à ce festival ont tous plaidé pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC.

Après le festival, le directeur général, Matthieu Assumani, parle d'une satisfaction totale pour son organisation :

" Notre objectif était d'abord que nous puissions crier à la face du monde le mot "Paix". Les jeunes talents, ils se sont donnés. Ils ont chanté pour la paix et le monde entier nous a entendu. En fait, nous réclamons encore au gouvernement de notre pays de nous venir en aide que tout le monde soit sensibilisé, mobilisé partout là où il est à la recherche toujours de la paix dans l'Est du pays. Et on ne peut pas cesser de crier pour la paix tant qu'il n'y ait pas gain de cause à ce que nous sommes en train de chercher. "

Parmi les invités, Gaz de Kinshasa se dit déterminé à joindre Umoja wa Mashariki pour la promotion de cette paix :

" En tout cas nous tout qu'on sait de Kinshasa ou de je ne sais pas moi quelle ville, lorsqu'on parle de l'Est, tout le monde a peur. Vous voyez ? Tout ce qu'on veut pour l'Est de notre pays c'est la paix, voilà pourquoi nous sommes tous unis pour soutenir ce thème et soutenir aussi Umoja wa Mashariki dans sa démarche de chercher la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. "

Une fois la paix restaurée dans l'Est de la RDC, Umoja wa Mashariki va se lancer à l'encadrement des jeunes et femmes vendeuses, a conclu Matthieu Assumani.