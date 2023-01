Afrique: Le Soudan condamne l'attaque terroriste dans la ville Egyptienne Ismailia

Khartoum — Le Ministère des Affaires Etrangères a condamné dans des termes les plus forts l'attaque terroriste qui a visé un point de contrôle de sécurité dans la ville Egyptienne Ismaïlia et qui a tué et blessé un certain nombre de militaires et de civils.

Le Ministère des Affaires Etrangères a affirmé la solidarité et le soutien du Soudan au gouvernement Egyptien dans la prise de toutes les mesures contre de telles attaques terroristes et tout ce qui lui permet de maintenir la sécurité, la stabilité et la tranquillité publique.

Le Ministère a exprimé les condoléances du gouvernement Soudanais au gouvernement et au peuple Egyptien frère et aux familles des victimes.