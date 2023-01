Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT met en place des groupes thématiques

Le Parti congolais du travail (PCT) a mis en place, au terme de sa quatrième session ordinaire, neuf groupes thématiques pour son comité central.

Dans l'optique de rendre opérationnels les groupes thématiques du Comité central, les participants ont invité chaque membre de cette instance du PCT à s'inscrire dans le groupe de son choix. Il s'agit notamment des groupes vie du parti ; Etat de droit ; emploi et sécurité sociale ; communication ; économie ; gouvernance territoriale ; éducation, jeunesse, sport, culture et loisir ; genre, enfance, famille, santé et affaires sociales ; paix, défense et sécurité.

Le comité central du PCT a également comblé les vacances de postes constatées au bureau politique avec les entrées de Raymond Zéphirin Mboulou et de Jean François Kando. Les participants ont, par ailleurs, approuvé le programme d'activités 2023 du comité central, centré essentiellement sur la préparation et la participation aux élections sénatoriales de 2023, la restructuration des organes intermédiaires et de base du parti en fin de mandat, la poursuite de la structuration des unions catégorielles, la formation des membres du parti et le suivi de l'action publique.

Le comité central a aussi adopté une esquisse de budget pour l'exercice 2023 et le rapport d'activités de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation du parti. " Nous venons de dégager, au vu du nouveau programme d'activités, des orientations pour optimiser le fonctionnement de notre outil de combat politique, consolider ses ressources, engager la restructuration des organes intermédiaires et de base arrivés en fin de mandat, renforcer la formation des membres et militants du parti en vue d'accroître son efficacité globale ", a rappelé le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa.

Selon lui, les foyers résiduels de tensions internes qui végètent encore au sein du parti doivent céder immédiatement la place à la cohésion, à l'unité, à la discipline et à la solidarité.

Notons que le PCT a commémoré le 31 décembre dernier le 53e anniversaire de sa création et les 84 ans de la naissance de son président fondateur, Marien Ngouabi. Placé sur le thème : " Dans l'unité, la cohésion et la discipline, honorons la mémoire du camarade Marien Ngouabi et agissons avec plus de détermination pour la consolidation des acquis des 53 ans de l'existence de notre parti ", ce double évènement a permis au secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, de déposer une gerbe de fleurs devant la stèle érigée en mémoire du défunt président Marien Ngouabi.