Congo-Brazzaville: PND 2022-2026 - Création d'une commission de suivi des projets de la transformation numérique

Au total, trente-trois projets ont été initiés par le gouvernement dans le cadre de son Plan national de développement (PND) 2022-2026, dont le numérique est l'un des six piliers.

La Commission technique de veille présentée par le ministre de tutelle, Léon Juste Ibombo, le 3 janvier à Brazzaville, a la mission d'assurer le suivi-évaluation de la mise en œuvre des projets identifiés.

Les investissements prévus pour le Projet d'accélération de la transformation numérique (PATN) représentent pas moins de 360,1 milliards de FCFA. Trois partenaires au développement se sont déjà engagés à financer le PATN, à savoir la Banque mondiale qui a apporté 100 millions de dollars américains (62 milliards FCFA), la Banque européenne d'investissement qui va donner 35 millions d'euros (23 milliards FCFA) et l'Union européenne sous forme de dons de 15 millions d'euros (environ 9 milliards FCFA).

Le PATN vise le maillage du territoire national en infrastructures de télécommunications, de communication, d'énergie, de téléphonie mobile et de stockage ; le développement des plateformes et de l'entrepreneuriat numérique ; le développement des compétences, de la recherche et de la production industrielle liés au numérique ; la réduction de la fracture numérique ainsi que l'amélioration de la gouvernance du secteur.

Selon le ministre Léon Juste Ibombo, la concrétisation des trente-trois projets PATN nécessite l'implication à la fois des acteurs nationaux et internationaux. " Il appartient donc à chacun d'apporter sa contribution à l'accélération de la transformation numérique de notre pays, sur laquelle nous fondons tous notre espoir pour un Congo arrimé au développement de l'économie numérique. C'est pourquoi, j'ai décidé de mettre en place, sous mon autorité directe, une commission technique de veille stratégique par note de service n° 0002/MPTEN-CAB 23 du 2 janvier 2023 ", a-t- il indiqué.

En clair, la commission technique est chargée de suivre de façon coordonnée la mise en œuvre desdits projets de concert avec les acteurs impliqués ; d'identifier les faiblesses et les facteurs bloquants des projets ; de veiller aux intérêts du Congo et à l'implémentation des projets ; de préparer les réponses efficaces et coordonnées aux écueils graves qui exigeraient l'implication du gouvernement.