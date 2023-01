Congo-Brazzaville: Administration publique - Anatole Collinet Makosso encourage la reprise du travail

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a poursuivi le 3 janvier sa série de descentes dans les administrations publiques, notamment aux ministères des Affaires étrangères, de l'Enseignement technique et professionnel, de l'Enseignement général et de l'Enseignement supérieur. Le but étant de s'assurer si les récentes orientations du président de la République relatives à l'assiduité au travail sont respectées par les ministres.

Comme lors du premier jour, le chef du gouvernement a été surpris de la présence, malgré la pluie qui s'est abattue dans les premières heures de la matinée, de Jean Claude Gakosso, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, Jean Luc Mouthou et Delphine Emmanuel ainsi que de certains de leurs collaborateurs. " Nous sommes heureux de constater que malgré la pluie, nombreux sont ces Congolais qui ont bravé les intempéries et qui, aux côtés de leur ministre, sont présents dans leur bureau. C'est l'occasion pour nous de saluer leurs efforts et de les amener à exhorter ceux qui traînent encore le pas, qui tardent ou qui sont encore lourds à se mouvoir, pour qu'ils comprennent que la pluie n'est pas une excuse ... Avec un peu de volonté, on peut faire le miracle qu'ont fait les autres ", a encouragé Anatole Collinet Makosso.

N'excluant pas la poursuite de ces visites surprises, le Premier ministre aimerait voir les Congolais à leur poste. Car, il veut faire véhiculer les différents messages du chef de l'Etat et les partager avec l'ensemble des Congolais au travers de ses différents passages dans les administrations. Déjà, le 2 janvier, le chef du gouvernement a fait le tour de quelques ministères pour s'assurer de l'effectivité de la reprise du travail dans les administrations publiques. Il était respectivement passé aux ministères en charge de la Fonction publique, des Petites et moyennes entreprises, Urbanisme et Habitat, à la Santé, Environnement et à la Réforme de l'Etat avant de réunir les cadres de la Primature.

Au cours de sa communication, le Premier ministre a rappelé les propos du président de la République sur "la valorisation du travail dans tous les secteurs de la vie nationale afin d'en récolter les fruits et bâtir un avenir prospère. Seul notre engagement inlassable et sans faille dans le travail acharné créateur de richesse procurera à notre pays les bases solides de sa modernisation et de son développement".