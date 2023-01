Algérie: Déclenchement de la Révolution palestinienne - Appel au respect de "la Déclaration d'Alger"

ALGER — Les participants aux festivités de célébration du 58e anniversaire du déclenchement de la révolution palestinienne et de la création du Mouvement "Fatah" ont appelé, mardi à Alger, toutes les factions palestiniennes au respect de "la Déclaration d'Alger" pour concrétiser l'unification des rangs palestiniens et surmonter tous les différends, préconisant d'unifier les efforts pour faire face à l'ennemi sioniste et partant établir un Etat palestinien indépendant avec Al-Qods pour capitale.

Dans son intervention à l'occasion, le secrétaire du Mouvement palestinien "Fatah" section d'Algérie, Youcef Abed a affirmé que pour le Mouvement "la réconciliation et l'unité nationales sont partie intégrante de sa stratégie et sa charte", appelant "au renforcement de la résistance populaire contre l'occupant sioniste abject".

M.Abed s'est également félicité de la relation fraternelle séculaire unissant la Palestine et l'Algérie, valorisant le soutien de l'Algérie représentée par son président, son peuple et son gouvernement aux droits inaliénables du peuple palestinien, notamment le droit de retour et d'établissement d'un Etat palestinien indépendant avec Al Qods pour capitale.

Le premier conseiller de l'ambassade de Palestine à Alger, Bachir Abou Hattab a noté que les Palestiniens "sont appelés à s'unir autour de leurs dirigeants et à s'attacher à leurs constantes nationales", soulignant que "la voie correcte" à emprunter est celle "fondée sur la force du peuple palestinien et la justesse de sa cause".

Il a rappelé dans ce sillage les acquis obtenus ces derniers jours, à savoir la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies (ONU) qui demande à la CIJ d'émettre un avis consultatif sur la nature de l'occupation et d'étudier les implications juridiques découlant de la violation continue par l'entité sioniste du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Cela dénote la vision éclairée des dirigeants politiques palestiniens dans leur combat diplomatique".

Pour sa part, le représentant du Front de la lutte populaire palestinienne, Alaa Chebli a salué les positions honorables de l'Algérie, peuple et gouvernement, ainsi que la détermination du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à rassembler les rangs à travers "la Déclaration d'Alger" pour mettre fin à la division.

"Nous attendons l'application des dispositions de cette réconciliation tant attendue par le peuple palestinien et tous les peuples arabes pacifistes pour vaincre l'ennemi sioniste", a-t-il ajouté.

Nous commémorons le 58e anniversaire du déclenchement de la révolution palestinienne dans une conjoncture difficile marquée par les tentatives de radier la question palestinienne et la constitution d'une administration de droite avec Netanyahou à sa tête" . "Il s'agit la d'un nouveau chapitre de la résistance palestinienne menée depuis 100 ans", a poursuivi M. Chebli.

La cérémonie du 58e anniversaire du déclenchement de la révolution palestinienne et de la création du Mouvement "Fatah" s'est déroulée en présence des représentants de partis, d'organisations et des représentants de la société civile outre les factions de l'action nationale au sein de l'Organisation de libération palestinienne.