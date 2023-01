Algérie: Ouverture du séminaire des groupes spécialisés des matières éducatives au Conseil national des programmes

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a présidé, mardi à Alger, l'ouverture du séminaire des groupes spécialisés des matières éducatives au Conseil national des programmes, qui a pour thème la "révision des programmes à la lumière des exigences de l'évaluation qualitative", indique un communiqué du ministère.

Ce séminaire dont les travaux se poursuivront jusqu'à jeudi, est considéré comme, "la dernière étape de la révision des programmes de l'enseignement obligatoire et de la réécriture des programmes de l'enseignement secondaire", qui est une question, explique M. Belaabed, "prioritaire pour atteindre les objectifs de la qualité, la manière et les délais fixés pour concrétiser le plan d'action du gouvernement issu du programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Après avoir rappelé l'importance du Conseil national des programmes dans la mise en œuvre de la politique du secteur de l'Education nationale, le ministre a souligné que cette instance a été "dotée des ressources humaines nécessaires parmi les compétences dans le domaine de l'Education et d'enseignement et les experts des institutions spécialisées, à l'instar du Haut Conseil Islamique (HCI), du Haut conseil de la langue arabe (HCLA), du Haut commissariat à l'Amazighité (HCA), du Centre national des études et recherches sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954 (CNERMN54), ainsi que des universitaires et des chercheurs dans différents domaines et disciplines scientifiques et groupes spécialisés".