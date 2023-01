Madagascar: Jeux des Îles 2023 - La piscine de Mahajanga inquiète le CIJ

La rénovation de toutes les infrastructures à utiliser aux JIOI de 2023 nécessite un coup d'accélérateur. Mahajanga semble hors course. L'État est appelé à réagir.

J-234. Aucun écho à ce jour, le doute s'installe car aucune date fixe n'est connue en ce qui concerne la majorité des infrastructures nécessaires pour recevoir au moins dix-sept disciplines sur les vingt-trois retenues pour les JIOI que Madagascar hébergera, du 25 aout au 3 septembre.

Siteny Randrianasoloniaiko, président du Comité olympique malgache, lors d'une conversation téléphonique via whatsapp hier en début de soirée a déclaré: " Nous allons utiliser les infrastructures déjà existantes et nous allons les rénover toutes. Le Conseil international des Jeux (CIJ) est sceptique si des disciplines, hormis celles qui utiliseront la mer (voile et surf), se jouent en dehors de la capitale, à Antananarivo et ses environs. Il est souhaitable de faire le nécessaire pour que les disciplines prévues se jouer à Mahajanga, se disputent au complexe sportif de Vontovorona comme la natation. Terminer à temps la piscine olympique de Mahajanga laisse un doute selon le constat du CIJ", conclut-il.

Avec ce constat, synonyme de recommandation en terme diplomatique, Mahajanga est hors course pour accueillir une partie des jeux. Vingt-et-une disciplines sur vingt-trois soit 92% se joueront à Antananarivo. Tout se précise et il appartient à l'État d'accélérer les choses. L'athlétisme se jouera sur la piste synthétique du stade Barea à Mahamasina et à Alarobia. La piste de Mahamasina, pour avoir l'aval de l'IAAF, nécessite encore des améliorations. Plusieurs installations devront y être posées : la rivière pour la piste de steeple, les aires d'élan de saut (longueur et hauteur, la perche, le triple saut), l'aire de lancement pour le disque et le marteau, l'aire de lancement pour le javelot. Il est inconcevable de voir qu'une partie des compétitions se déroulent à Mahamasina et d'autres parties à Alarobia. Ça n'a jamais existé dans le monde sportif.

Interpellation

La piste d'Alarobia ne mérite d'ailleurs plus son nom car il est inadmissible, dans son état actuel, que des disciplines s'y pratiquent. Tout doit être rasé et tout doit être refait. Lors de la cérémonie de clôture du stage de formation organisé par World athletics à l'immeuble Ininfra à Alarobia, le directeur technique national de la Fédération malgache d'athlétisme a déjà lancé une interpellation à l'adresse de l'État pour la rénovation complète de la piste d'Alarobia. " Comment chercher de belles performances ou de nouveaux records personnels ou nationaux avec une telle piste? Je ne me lasse pas de crier haut et fort à l'adresse de l'État pour rénover la piste d'Alarobia car plusieurs rendez-vous majeurs attendent les athlètes malgaches ", confie Hery Rambeloson.

Le gymnase d'Ankorondrano, qui héberge le judo et l'haltérophilie, nécessite des retouches et une rénovation complètes des vestiaires et des sanitaires, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le complexe sportif de Vontovorona qui recevra le handball, la boxe, le kickboxing, le badminton et le tir à l'arc et les disciplines prévues se jouer à Mahajanga, doivent être normalisés avec quelques aménage- ments. Les deux sites de Sainte-Marie qui reçoit la voile (une discipline sur vingt-trois soit 4%) et Tolagnaro qui accueille le surf (4%), n'exigent pas de grosses sommes d'argent, mais méritent néanmoins l'attention de l'État pour être prêts au bon moment.