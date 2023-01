Madagascar: Julie Francine Razanakiniaina - "Les doany rendent encore service"

interview

De nos jours, beaucoup de malgaches viennent dans les lieux sacrés dit "doany" pour demander une bénédiction au "Zanahary", le créateur de l'univers.

Un endroit mystique. Les rituels pratiqués dans les "doany" ont été transmis de génération en génération depuis l'époque monarchique jusqu'à présent. Chaque lieu sacré a sa particularité que ce soit du côté des pratiques ainsi que des interdits ou "fady". Julie Francine Razanakiniaina, gardienne du "doany d'Ankazomalaza" du Roi Andrianamponimerina explique le fonctionnement des Sept lieux sacrés d'Ankazomalaza.

Quelle est la vraie signification du "Doany" pour les Malgaches ?

Depuis la nuit des temps, "le doany" est un lieu conçu pour prier et communiquer avec les esprits. C'est en quelque sorte l'église traditionnelle malgache laissé par nos ancêtres. Il est aussi un hôpital traditionnel. Avant d'utiliser les "raok'andro Malagasy" qui servent de médicaments, la demande à l'issue d'une prière au "doany" est primordiale.

Quelle importance a-t-il dans la vie des croyants traditionalistes ?

Puisque c'est un lieu sacré, on y reçoit de la force et de la sainteté. Les gens viennent au "Doany" pour se purifier, guérir des maladies, résoudre des problèmes personnels ainsi que pour demander une protection et des bénédictions.

Qu'est- ce qui fait la particularité de celui d'Ankazomalaza?

Historiquement, c'était ici que les grands monarques malgaches y compris le Roi Andrianamponimerina ont fait leur demande à Dieu. On trouve au "doany d'Ankazomalaza" une eau de source et beaucoup d'arbres sacrés plantés par ces rois. Il existe sept lieux sacrés comme celui d'Andrianamponimerina et Andriamisara.

Est-ce que les gens viennent nombreux ici de nos jours ? Et à quel moment ?

Un nombre incalculable de croyants y viennent. Ce sont surtout les personnes qui ont déjà reçu de la grâce qui reviennent ici et emmènent avec eux de nouvelles têtes en période du "tsinam-bolana" jusqu'à la pleine lune étant le bon moment pour faire les demandes. Durant la semaine, l'accès au doany est interdit le mardi et c'est le week-end qu'il y a le plus de personnes.

Quels sont les démarches à suivre pour y accéder ?

Il faut se vêtir d'un "lambahoany" et enlever les chaussures. La purification dans l'eau de source sacrée est exigée avant tout. Les offrandes apportées dépendent des demandes. Si l'on avoir des bonnes choses, il est nécessaire d'apporter du miel ou des bonbons. Allumer une bougie est une marque de la lumière dans le cœur pour lutter contre les mauvais esprits.

Quels sont les interdits ou "Fady" à Ankazomalaza?

Chacun des "Doany" a sa propre tradition. Pour le cas d'Ankazomalaza, l'oignon, l'ail, le poulet, le mouton, les chèvres, le porc, les vêtements noirs, les gros mots ainsi que les mots indécents sont interdits.

Qu'est-ce qui arrive à celui qui enfreint ces règles ?

Il y avait un temps où l'un de nos croyants traditionalistes a fait exprès d'enfreindre les règles et il a été puni et corrigé par les esprits.