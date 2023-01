Madagascar: Météo - Risques de formation cyclonique au mois de janvier

Les deux dernières semaines du mois de janvier seront plus favorables à la formation d'un cyclone, selon les prévisions de la météo.

" Au cœur de la saison cyclonique, il est possible que des cyclones puissent se former et toucher Madagascar entre le mois de janvier et le mois de Février. Les conditions seraient plus favorables à la formation d'un cyclone pour la deuxième quinzaine du mois de janvier. Les risques sont plus importants par rapport aux débuts de mois", indique Anzela Mamiarisoa Ramarosandratana, chef de service des adaptations aux techniques de pointe à la direction générale de la Météorologie.

Ainsi, les quinze premiers jours ne seraient pas exposés à une menace de formation cyclonique, selon la météo. En termes de précipitations, les pluies seront plus abondantes dans la partie Nord et la partie Nord-Ouest pour ce mois de janvier. " Les prévisions annoncées de pluies abondantes dues à des perturbations cycloniques ou à la saison d'été restent d'actualité pour ce mois de janvier. On estime qu'on avoisine les normes saisonnières. Analamanga ainsi que la partie Sud bénéficieront de précipitations en plus de la partie Nord et la partie Nord-Ouest", enchaîne la technicienne. D'après la présentation des perspectives climatiques de la saison chaude et humide du mois de novembre 2022 au mois d'avril 2023, qui s'est déroulée au mois d'octobre 2022. Les activités cycloniques seraient proches de la normale saisonnière ou inférieures. Les prévisions ont indiqué que deux cyclones pourraient atterrir sur les côtes malgaches. Les cyclones sont attendus vers la deuxième moitié de la saison.

Vigilance

Néanmoins, la vigilance est de mise, puisque en moyenne chaque année, près de quatres cyclones intéressent Madagascar mais que deux atterrissent sur nos côtes. Pour la précédente saison, les impacts des cyclones ayant touché Madagascar étaient dévastateurs. On en a compté à peu près six , Batsirai, Emnati, Eloïse et Jasmine ainsi que Dumako et Ana.

Les habitants des zones d'impacts ont subi de plein fouet les affres de ces cyclones. Plusieurs décès, des cases totalement détruites, des cultures englouties par l'eau, des bâtiments scolaires et administratifs touchés, sont parmi les dégâts constatés. Pour seulement le cyclone Batsirai, près de cent seize mille personnes ont été affectées et trente mille déplacées. Pour cette saison cyclonique, quelques perturbations ont déjà touché le bassin du Sud-Ouest de l'Océan Indien. Darian, au stade de cyclone tropical, se trouvant dans le bassin australien, a évolué dans le bassin Sud-Ouest de l'Océan Indien. Il n'a toutefois pas touché terre durant son parcours. Il est le dernier système de l'année 2022.