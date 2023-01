Madagascar: Diana - L'économie de la région retrouve ses couleurs

La région Diana a traversé des moments difficiles pendant la crise sanitaire mondiale, mais elle n'a jamais été mieux placée qu'aujourd'hui pour relever les défis qui l'attendent. Elle est stable vis-à-vis de tous les partenaires dans la mise en œuvre de la planification et du contrôle de toutes les activités de développement économique et social. Des partenaires techniques et financiers, tels que la Banque Mondiale et la Coopération allemande, ont fait de Diana une région pilote ou vitrine.

Au niveau international, le gouverneur de Diana, Daodo Arona Marisiky, s'est rendu l'année passée, à deux reprises au Vietnam et en Égypte pour assister à une réunion au sommet.

Il est actuellement prouvé qu'outre les partenaires techniques et financiers qui ont déjà intervenu dans la région, les grands bailleurs de fonds s'y intéressent également, d'abord du fait de leur perception de ses potentialités énormes marines et terrestres, ensuite de ses propres caractéristiques économiques et naturelles, et enfin de l'existence des signes tangibles de développement...

Durant les deux derniers mois de l'année dernière, des diplomates et des organisations internationales se sont successivement rendus dans la région pour constater de visu la réalité. Citons, entre autres, la Banque Mondiale, l'Union Européenne, l'ambassade des États-Unis, une délégation forte du gouvernement allemand, le japon... À l'unanimité, ils ont tous apprécié les efforts palpables déjà déployés dans la région. D'ailleurs, l'ambassadrice des États-Unis à Madagascar, Claire Pierangelo, n'a pas même hésité à dire que certains gouverneurs dans les quelques régions qu'elle a déjà visitées envient la région Diana. C'était lors de son premier séjour dans la capitale du Nord. Pour elle, quand il y a du succès, il y a des efforts déployés.

Divers partenaires

En tout cas, la région Diana a axé ses efforts sur le développement des partenariats avec les différents partenaires qui interviennent dans la région, afin d'atteindre les objectifs déjà fixés. Plusieurs projets ont été réalisés. Comme à l'accoutumée, le gouverneur Daodo Arona Marisiky, a saisi la fin d'année et le nouvel an pour brosser succinctement, via les médias locaux, le bilan de l'année passée en faisant un tour d'horizon sur l'économie, le social, la sécurité, l'environnement, la santé l'éducation et la bonne gouvernance. Il a aussi présenté ses réalisations au cours de son mandat qui a déjà duré deux ans et demi et la vision pour la nouvelle année 2023.

Ainsi, il a résumé le passé par quatre points essentiels, à savoir la mise en place de la bonne gouvernance et des dispositions pour la lutte contre la corruption, la réhabilitation et l'amélioration des infrastructures économiques et sociales à travers les cinq districts. Il a cité l'amélioration des revenus à travers les ristournes et les prélèvements, la construction et la réhabilitation des infrastructures dont routières estimées à 130 km. Des bureaux, des écoles et des centres de santé de base ont été construits ou rénovés équipés de matériels et de mobiliers de bureau...

Le troisième point est le renforcement et la promotion de la coopération avec des partenaires techniques et financiers, sans oublier le quatrième qui est la lutte contre l'insécurité. " On peut dire que l'objectif fixé en 2022 a été atteint. Cependant, le travail de développement ne se fait pas en un jour ou un an. Beaucoup a été fait, mais il y a aussi d'innombrables attentes, ce qui signifie que le travail de développement se poursuit et que la région essaiera cette année de faire plus d'efforts que les années précédentes " indique le gouverneur de la région Diana, tout en lançant un appel à unir les forces. La région Diana occupe la deuxième place parmi les collectivités lors du concours organisé par le Bianco concernant la lutte contre la corruption.