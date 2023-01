Madagascar: Une opinion désireuse d'un vrai changement

Pour la majorité des Malgaches, ce sont les difficultés de la vie quotidienne qui importent le plus actuellement. Les questions politiques, cependant, interfèrent de plus en plus dans leur manière d'appréhender leur avenir. L'approche des élections, qui exacerbe l'antagonisme entre l'opposition et les dirigeants, ne les laisse pas indifférents. Le malaise qui est latent va aller en s'accroissant durant les mois qui viennent.

Les différents leaders politiques se positionnent et vont élever la voix de plus en plus souvent pour se faire entendre d'une population préoccupée par sa lutte pour la survie. La communication faite par les membres de l'opposition est de mieux en mieux perçue par des citoyens sensibles aux arguments avancés. Les dirigeants n'entendent, cependant, pas laisser sans réponse les interpellations qui leur sont faites. Ils n'ont, cependant, pas le beau rôle car ils sont considérés par l'opinion comme responsables de la situation actuelle. Le passif de ces quatre années de mandat ne permet pas de présenter une vision optimiste de l'avenir. Les critiques qui sont bien argumentées touchent souvent leur cible et laissent ceux à qui ils s'adressent impuissants.

Le doute, qui est instillé par les hommes politiques de l'opposition, commence à s'installer. Pour le moment, il ne s'agit que de supputations, mais dans l'atmosphère sociopolitique actuelle, elles semblent être écoutées avec attention par les citoyens. Les indicateurs sont au rouge et la vie quotidienne est de plus en plus pénible. L'envie de changement se fait de plus en plus pressante. Il n'est pas question, néanmoins, de le faire violemment, mais de manière ordonnée et dans la légalité. L'échéance des élections présidentielles se rapproche et les échanges verbaux vont se multiplier. Le souhait de tous est de voir la raison triompher.