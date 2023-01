Madagascar: Catastrophes - Les éboulements ont fait plus d'une quinzaine de décès depuis 2015

La colline de Manjakamiadana demeure la zone la plus exposée aux risques d'éboulements selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Ce type de catastrophe a fait plus d'une quinzaine de morts en sept ans.

Risques accrus d'éboulements en cette période. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) fait état de plus d'une quinzaine de morts depuis l'année 2015 sur tout le territoire national. La colline de la Haute-ville reste la plus vulnérable aux risques et la plus exposée aux éboulements rocheux selon toujours le BNGRC. C'est dans cette optique que ce dernier a effectué une descente conjointe avec le Corps de la protection civile, le Corps des Sapeurs-pompiers et la Commune urbaine d'Antananarivo depuis le 22 décembre. 15 fokontany comptant environ 10 000 personnes vivant dans les quartiers de Manjakamiadana, Ambohidempona, Faravohitra et ses alentours ont été classés zone rouge à cause d'un fort risque d'éboulement. 400 drapeaux rouges y ont ainsi été placés.

Inondation

Toujours dans le cadre de la prévention des risques, la Croix-Rouge Malagasy en collaboration avec le BNGRC et la CUA a organisé un exercice de simulation dans huit fokontany les plus vulnérables. Cette opération entre dans le cadre de la préparation de la saison cyclonique 2022-2023. Ces entités ont également procédé à l'identification des sites d'hébergement dans les 192 fokontany pour accueillir les sinistrés en cas d'inondation. Le ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers ainsi que l'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo ont déjà procédé aux travaux de curage des canaux Marais Masay et la station de pompage à Isotry pour la prévention des risques d'inondations. À noter que le canal du marais Masay mesurant 1,5km joue un rôle crucial dans le drainage des eaux pluviales dans la CUA. Les eaux usées dans la partie Est et Nord-Est notamment Besarety, Mahavoky, Andravoahangy, Ankerana, Ambatobe et Nanisana passent par ce canal avant de se déverser dans le canal Andriantany.