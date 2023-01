Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Janvier 2023

Bénin : Élections législatives - Plusieurs femmes têtes de liste aux législatives

Au Bénin, à l'instar de presque tous les pays africains, les femmes ont de tout temps été sous-représentées dans l'ensemble des instances de décision, en particulier politiques. Une inégalité que Christelle Médaho, activiste politique explique par les réalités sociétales du pays : « Le pouvoir représente quelque chose de viril, et donc en la femme que l'on identifie comme l'être de douceur, on ne voit pas en elle toute cette capacité ou ces aptitudes de pouvoir gérer », explique-t-elle. « Donc que ce soit dans le cercle familial et même dans les instances ou dans les partis politiques, il est difficile pour les hommes autant que pour les femmes de pouvoir se faire représenter par une femme parce qu'ils n'y trouvent pas assez de virilité permettant de gérer le pouvoir politique ». (Source : Dw)

Burkina Faso - Insécurité - Un prêtre tué par des jihadistes

Un prêtre de 67 ans a été assassiné par de présumés jihadistes, hier lundi 2 janvier 2023 dans le village de Soro, située dans le département de Toeni, dans la province du Sourou, a appris Apa mardi de l'évêque de Dédougou. Monseigneur Bonaventure Ky « a la très profonde douleur d'annoncer le décès de l'abbé Jacques Yaro Zerbo, survenu suite à l'attaque d'hommes armés non identifiés à Soro », rapporte un communiqué signé par l'évêque. Il précise que le religieux a été intercepté et exécuté alors qu'il avait quitté la ville de Dédougou pour se rendre dans la localité Gassan pour des activités pastorales. Les assaillants ont emporté son véhicule et son chauffeur, porté disparu. Agé de 67 ans, le prêtre catholique a passé 37 ans de sacerdoce à l'évêché de Dédougou. Il y avait créé un centre de rééducation des jeunes dans la région de Tougan, qu'il avait dû délocaliser par la suite à Moundasso (Dédougou) à cause des attaques terroristes. (Source : Apa)

Mali : Infrastructures sanitaires - Le Chu du Point G connait une petite révolution

Une cour plutôt propre avec presque pas de sachets d'eau en plastiques jetés à même le sol. C'est du moins, notre premier constat une fois dans l'enceinte du Chu Point Gbâti sur une superficie de 25 hectares. Ce sont les fontaines d'eau que nous avons installés un peu partout ici qui nous ont permis d'avoir ce résultat affirme la direction de l'hôpital. Mais à côté de cette amélioration, les toilettes publiques restent pour la plupart en mauvais états voire inutilisables, comme l'explique Koura Traoré, une accompagnatrice d'un patient victime d'un Avc et admis au service neurologie. « Je dois dire qu'ici au Chu Point G le personnel soignant s'occupe bien des patients. Nous nettoyons nous mêmes nos chambres et le service d'hygiène de l'hôpital prend soin des couloirs. Mais nous avons quelques difficultés avec les toilettes. » Pour Ilo Bella Diall, directeur général du Chu Point G, la propreté des toilettes et des lieux plus globalement relève de la responsabilité de tout un chacun. (Source : Dw)

Côte d'Ivoire : Performances économiques - Abidjan 5e dans le classement des pays d'Afrique subsaharienne.

La Côte d'Ivoire occupe la 5e place dans le classement des pays d'Afrique subsaharienne en fonction du rythme de la croissance économique en 2022, selon le Fonds monétaire international (Fmi). Le pays progresse ainsi de 4 places par rapport à 2021 avec un taux de croissance d'au moins 6,5 %, précise le Fmi. Le pays avait confirmé quelques mois plus tôt son rang de pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest devant le Ghana et le Nigeria, puis comme le 1er pays francophone à intégrer le Top 10 des pays les plus riches en Afrique subsaharienne. ( Source : fratmat.info)

Nigeria : Terrorisme - L'EI revendique la tentative d'assassinat de Buhari

L'État islamique (EI) a revendiqué une tentative d'assassinat du président nigérian, Muhammadu Buhari qu'il présente comme un « tyran apostat ». Jeudi 29 décembre, une explosion à Adavi, dans la ville d'Okéné, à 268 kilomètres au sud-ouest d'Abuja, au Nigeria, a fait quatre morts selon la presse locale. Cinq jours après, cet incident sécuritaire sur lequel peu d'informations filtraient a été revendiqué par l'Etat islamique. Lundi 2 janvier, le groupe jihadiste affirme dans ses différents canaux de propagande avoir tué trois gardes du Palais de l'émir d'Okéné, dans l'Etat de Kogi. Fait important, le groupe jihadiste dit avoir ciblé le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, au pouvoir depuis 2015. Le chef de l'Etat nigérian était attendu à Adavi le jour de l'incident, pour inaugurer un hôpital à moins d'un kilomètre du palais de l'émir, Ado Ibrahim. Mais l'attaque à la voiture piégée s'est produite trente minutes avant son arrivée sur les lieux. Source : France 24)

Rdc : Hommage à titre posthume - Le dernier survivant de la 2e guerre mondiale inhumé vendredi

C'est vendredi que sera inhumé le caporal Albert Kunyuku, dernier congolais survivant de la deuxième guerre mondiale décédé le 25 novembre dernier à Kinshasa. Il avait 100 ans. La date de son inhumation a été annoncée par José Adolphe Voto, producteur des films « L'ombre des oubliés », et « Mon caporal » qui racontent son histoire. Enrôlé de force à 18 ans, le caporal Albert Kunyuku faisait partie des 25 000 soldats de l'armée du Congo belge, ayant combattu en Birmanie aux côtés des troupes belges pendant la seconde guerre mondiale. Participation reconnue à sa juste valeur. En juin de l'année dernière, le caporal Albert Kunyuku a été honoré par le Roi Philippe de Belgique à Kinshasa. Alors qu'en 2015, il avait été décoré par le président russe Vladimir Poutine lors de la commémoration du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. (Source : africanews)

Congo- Brazza : Nouvel an - Le message de Denis Sassou N'Guesso aux congolais

Le chef de l'Etat s'est adressé à la Nation le 31 décembre 2022. Vous trouverez ci-dessous l'intégralité de son discours.

« Mes chers compatriotes, L'an 2022 s'achève et le temps qui passe, de manière irréversible, nous impose le devoir de mémoire, chaque année étant portée par ses péripéties propres. C'est pourquoi, à l'endroit des familles endeuillées en 2022 par la perte d'un proche ou d'un être cher, j'exprime toute ma compassion et mes souhaits de réconfort face à cette ultime épreuve. La fin de l'année 2022 est, sans conteste, l'occasion de réjouissance » a- t-il dit. Avant d'ajouter que seul notre engagement inlassable et sans faille dans le travail acharné, créateur de richesse, procurera à notre pays les bases solides de sa modernisation et de son développement. C'est au prix de notre persévérance dans l'effort que nos ambitions et nos objectifs de développement se traduiront en réalités concrètes et apporteront des réponses adéquates aux attentes légitimes du Peuple, en termes de bien-être et d'épanouissement. (Source : journal de Brazza)

Tchad : Petites pensions de retraites - Portées à 60 000 francs minimum

L'annonce a été faite le 31 décembre 2022 par le président de transition Mahamat Idriss Deby. « Pour ce qui est de l'année prochaine, j'instruis le Gouvernement à revaloriser les petites pensions pour les porter à un minimum de 60 000 F Cfa au lieu de 32 000 F Cfa par coupon pour les retraités les plus faibles. Cette mesure de revalorisation des pensions concernera environ 12 000 retraités », a déclaré ce 31 décembre le président de la transition Mahamat Idriss Deby, dans un message adressé à la nation. Par ailleurs, il a indiqué que les étapes prochaines de la transition seront celles de l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle Constitution par voie référendaire mais aussi l'organisation d'un referendum sur la forme de l'État. « Un double référendum qui ouvrira la voie à un processus électoral inédit, qui sera le plus inclusif et transparent de toute l'histoire électorale et politique de notre pays », a-t-il indiqué. Il poursuit que la nouvelle année engage chacun dans l'œuvre collective de construction du nouveau Tchad. (Source : Journal du Tchad)

Une sélection de Bamba Moussa