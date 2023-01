Madagascar: Impôts locaux - Amélioration des recettes à Mahatalaky dans la région Anosy

L'amélioration des recettes des collectivités territoriales décentralisées permet de financer les projets de développement local et l'amélioration des services publics fournis par les communes.

C'est dans cette optique que la campagne de sensibilisation sur les impôts locaux a été menée dans la commune rurale de Mahatalaky, région Anosy en 2022. Cette sensibilisation a été menée avec l'appui du programme AFAFI Sud (Appui au financement de l'agriculture et aux filières inclusives dans le Sud de Madagascar) et a permis d'améliorer les recettes de la commune, notamment par rapport à l'impôt foncier et à l'impôt sur les propriétés bâties. " Cette amélioration a été possible grâce à la mise en place d'une structure locale de concertation, qui a permis l'appropriation des efforts entrepris par la communauté locale.

Il s'agit de renforcer les ressources de la Commune en vue d'améliorer le bon fonctionnement de cette collectivité, la qualité de services publics qu'elle fournit, ainsi que la sensibilisation de la population aux efforts pour le développement de la Commune et pour la réalisation des projets inscrits dans le plan local d'aménagement du territoire ", ont indiqué les responsables auprès du programme AFAFI Sud. À noter que plusieurs ateliers de formation et de sensibilisation ont été organisés dans le cadre de la campagne, en collaboration avec les représentants du District, des services décentralisés et des partenaires de la Commune de Mahatalaky.