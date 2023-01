Madagascar: Nouvel An - Les cartes de vœux résistent au temps

Grandes, petites, vieillottes ou modernes, les cartes de vœux restent indémodables. Malgré l'inflation qui persiste, les cartes de vœux résistent.

Traditionnelles ou personnalisées, les cartes de vœux ont toujours la cote. " Rien de tel qu'un gentil mot écrit à la main et c'est toujours sympa de recevoir quelque chose chez soi qui est physique et personnel. Toutes les occasions notamment la naissance, le mariage, l'anniversaire ou encore le Nouvel An sont bonnes pour offrir des cartes ", confie Raymond, un client fidèle des cartes de vœux à Analakely. Malgré le développement de la nouvelle technologie, les cartes de vœux virtuelles n'ont pas eu raison des bonnes vieilles cartes de vœux. Face aux SMS, aux réseaux sociaux et à toutes les plateformes virtuelles, le papier ne se démode pas. " Je suis un entrepreneur et chaque année, j'offre des cartes à mes clients. Elle est idéale pour maintenir et renforcer les liens avec mes contacts professionnels ", témoigne Rija Razafindrakoto.

De manière générale, les gens préfèrent les belles cartes pour les vœux de nouvelle année." Nous en vendons encore beaucoup, elles ont toujours la côte. Nous commençons à les vendre au mois de décembre jusqu'à la fin du mois de février ", selon un marchand du côté de Tsaralalàna. Arrivées dès la mi-novembre sur les présentoirs, elles disparaissent à la fin janvier au grand dam de certains retardataires. Les marchands proposent différentes variétés de cartes de vœux et les prix varient en fonction de la qualité du papier. Les messages personnalisés sur les papiers Antemoro sont toujours d'actualité et s'achètent à 1 500 ariary. Malgré la conjoncture actuelle, aucune hausse n'a été observée par rapport au coût, selon toujours les marchands. " La clientèle qui nous achète des cartes est plutôt âgée. Les personnes aux alentours de 20, 30 et 40 ans sont peu nombreuses à nous acheter des cartes de vœux ", constate Perline.