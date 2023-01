Madagascar: Enseignement technique - Les sessions des examens et concours nationaux 2023 se tiendront en juillet et août

Le calendrier des examens nationaux relevant du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle cette année, indique la tenue de tous les examens nationaux en juillet et en août 2023.

Quatre examens nationaux majeurs relèvent du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Pour cette année 2023, le calendrier des examens indique la tenue des sessions d'examens en juillet et août. Pour le certificat de fin d'apprentissage (CFA), la session se tiendra du lundi 3 au mercredi 5 juillet 2023. Les élèves qui comptent y participer doivent remettre leurs dossiers de candidature au chef de leur établissement d'origine, qui aura la tâche d'effectuer les inscriptions à partir du 13 février au 28 avril 2023. Pour le certificat d'aptitude professionnelle (CAP), la session d'examen, qui durera quatre jours, se tiendra du 10 au 13 juillet 2023. Pour les inscriptions, les dates à retenir sont le 13 février 2023, ouverture des inscriptions, et le 28 avril 2023, pour la clôture.

Quant au brevet d'études professionnelles (BEP), la session d'examen se tiendra du 3 au 6 juillet 2023. Les dates de début et de clôture des inscriptions pour le BEP sont les mêmes que pour le CAP et le CFA. Et enfin, pour le Certificat d'aptitude professionnelle spécialisée (CAPS), les examens se tiendront du 7 au 11 août 2023. Les inscriptions seront ouvertes le 19 juin 2023 et seront clôturées le 14 juillet 2023.

Concours nationaux et évaluations spécifiques

Les dates d'autres concours nationaux sont également indiquées par le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Il s'agit du concours d'entrée en première année en lycée technique et professionnel les 28 et 29 juin 2023, et du concours d'entrée en première année de CAPS les 19 et 20 septembre 2023.

À noter également les évaluations de fin de formation professionnelle qualifiante de courte durée, relevant du même ministère et concernant plusieurs métiers et filières à savoir coupe et couture, coiffure, mécanicien réparateur automobile et maintenance en mécanique automobile. Les dates des évaluations, à deux tours, se tiendront respectivement le 17 mai 2023 pour les épreuves écrites de la première évaluation en mécanique auto et les 18 et 19 mai 2023 pour les épreuves pratiques. Pour la deuxième évaluation pour ces filières, les sessions se tiendront le 4 octobre 2023 pour les épreuves écrites et les 5 et 6 octobre pour les épreuves pratiques. Pour le métier de coupe et couture, les épreuves de première évaluation se tiendront le 7 juin 2023 (écrites) et le 8 juin (pratique) tandis que la deuxième évaluation se tiendra le 25 octobre 2023 (écrites) et le 26 octobre (pratique). Et enfin le métier de la coiffure, avec une évaluation unique, se tiendra le 22 novembre 2023 (écrite) et le 23 novembre (pratique).

Les futurs candidats, pour se préparer à ces divers examens et concours nationaux, auront environ six mois pour les uns, et jusqu'à onze mois pour les autres.