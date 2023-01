Madagascar: Mahajanga - CDPHM conserve 9 000 tonnes de produits halieutiques par an

Cela fait presque 20 ans que le Centre de Distribution des Produits Halieutiques de Mahajanga (CDPHM), est mis en place dans la capitale du Boeny.

C'est le fruit de la coopération entre Madagascar et le Japon. Cette entreprise est rattachée au ministère de la Pêche et de l'Economie Bleue. Comme son nom l'indique, ce centre conserve et distribue environ 9 000 tonnes de produits de pêche chaque année. Les produits halieutiques qui y sont stockés et conservés seront ensuite répartis à destination d'Antananarivo, de Toamasina, d'Antsiranana et de Toliara. Sa mission consiste, notamment à appuyer tous les acteurs oeuvrant dans le domaine de la pêche.

Respecter la chaîne de froid

Ainsi, le CDPHM facilite la conservation et le stockage des produits halieutiques grâce à la mise en place de ses chambres froides respectant les normes internationales. Les petits pêcheurs y viennent apporter leurs captures en les pesant d'abord avant de les entreposer dans la chambre froide. Outre la congélation de ces produits de pêche, le centre se charge également de leur commercialisation et de leur distribution à travers des camions frigorifiques afin de respecter la chaîne de froid. Le projet Swiofish 2 financé par la Banque mondiale vient de doter ce centre de deux nouveaux camions frigorifiques. Le CDPHM va ainsi approvisionner en produits de pêche, non seulement, la Capitale, Toamasina, Antsiranana et Toliara mais aussi Antsirabe et bientôt Fianarantsoa, et ce, en prévoyant d'augmenter sa capacité de stockage et de conservation des produits halieutiques.

Améliorer le taux de consommation de protéines

Force est de reconnaître que ces produits de pêche composés, notamment de gros poissons comme le capitaine et le rouget sont facilement périssables. Leur congélation fait partie des activités les importantes menées par le centre. Celui-ci peut même les transformer pour éviter les pertes post-captures en mer. L'objectif du ministère de tutelle est d'améliorer le taux de consommation des poissons qui renferment plus de protéines d'origine animale que les viandes d'autres animaux d'élevage. Ce taux s'élève à plus de 4 kg par personne par an contre 60 kg par personne par an à Maurice. Par ailleurs, le CDPHM produit des blocs de glace indispensables pour la conservation et le stockage des produits de pêche pour tous les autres acteurs opérant dans ce secteur porteur.