Madagascar: Football / Coupe des Sélections Régionales U19 - Le coup d'envoi ce vendredi sur huit sites

Vingt-deux équipes régionales vont s'affronter à partir de ce vendredi à l'occasion de la Coupe des sélections U19. Des techniciens et anciens joueurs internationaux détecteront les talents tout au long du tournoi.

Les jeunes sont l'avenir du football. Ils ont tous rêvé de devenir un jour joueur des Barea et joueur professionnel. C'est dans cette perspective que la Commission de football des jeunes (CFJ) de la FMF a voulu organiser la Coupe des sélections régionales. Il s'agit d'une compétition dédiée aux jeunes footballeurs de moins de 19 ans. Elle débutera avec la première phase ce week-end notamment à partir de ce vendredi. La présentation officielle de ce projet a eu lieu hier à Isoraka. Au total, 22 équipes des 22 ligues régionales s'affronteront pendant ces trois jours. Elles se répartissent en huit groupes de trois équipes. Les équipes premières de chaque groupe se qualifieront pour le deuxième tour de la compétition qui se jouera du 25 janvier au 5 février prochain.

Ces huit équipes seront réparties, de nouveau, en deux groupes. Les deux meilleures équipes disputeront la finale. En effet, huit sites abriteront cette première phase de groupe à savoir Antalaha, Antsirabe, Port Bergé, Ihosy, Toamasina, Taolagnaro, Manakara et Tsiroanomandidy. Le stade Rabemananjara Mahajanga, qui abritera les Jeux des Îles dans quelques mois, est actuellement en cours de réhabilitation et ne sera opérationnel que d'ici six semaines. De ce fait, la première phase de groupe pour Melaky, Boeny et Sofia sera reportée du 13 au 15 janvier 2023 à Port Berger.

Cosafa Cup

" La Coupe des sélections régionales U19 servira à détecter des talents. Le premier objectif est de former l'équipe nationale des Barea U20, dans le cadre de notre participation au tournoi de la Council of Southern Africa Football Associations (COSAFA) U20. Mais cette compétition a également pour but de réorganiser les championnats des jeunes à Madagascar ", a fait savoir le président de la Commission, Mario Rosario. Ce dernier a affirmé que la CFJ sera stricte concernant les critères de sélection surtout concernant l'âge des joueurs. La détection commencera dès la première phase et se fera par poste. Cette mission sera confiée aux anciens internationaux et techniciens tels que Amada Aboudou, Amed Abdou, Patrick Randriambololona, et Lemark Andrianjafintseheno. " Pendant la détection, des techniciens dont des anciens internationaux observeront leur talent, leur intelligence de jeu, leur base tactique et technique, leur qualité physique, leur rapidité, leur vitesse d'exécution et leur gestuelle sur le terrain. Ils doivent mesurer environ 1,70m. À la fin, on aura une équipe de qualité qui défendra la Grande île au Cosafa Cup U20 ", a ajouté le DTN, Rado Rasoanaivo. Pour rappel, les Barea U20 ont déjà remporté la Cosafa Cup U20 en 2005, à Durban, en Afrique-du-Sud.