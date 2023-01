Soudan: Al-Hadi Idris appelle les administrations indigènes au S. Darfour à stopper les conflits

Amore — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Dr. Al-Hadi Idris, a appelé les administrations indigènes à aider à mettre fin au phénomène de combat et conflits tribaux absurdes, en ne protégeant aucun criminel.

Lors de son discours à la cérémonie de signature du document pour arrêter les hostilités entre les tribus Dajo et Rizeigat hier dans la zone Amori, localité de Beleil dans l'état du Sud Darfour, en présence du Vice-président du CST, le Lieutenant Général Mohamed Hamdan Daglo, des représentants des services de sécurité, le représentant du Procureur Général, le gouverneur de l'état du Sud Darfour et le bureau exécutif de l'administration indigène.

Il a félicité les deux parties pour la signature du document de cessation des hostilités, appelant les administrations indigènes à jouer pleinement leur rôle en fournissant des conseils, et aider à protéger la vie et les biens des citoyens, affronter les hors-la-loi, aider à résoudre les désaccords et les conflits entre eux, à respecter les coutumes, les traditions et les héritages sociaux.

Il a également appelé à la nécessité de révéler la vérité sur les événements qui se sont déroulés dans certaines zones locales la nuit, et de traiter les erreurs et les défaillances de la sécurité qui ont causé l'incendie, le pillage et le déplacement des citoyens de ces zones.

Il a cité le cas malheureux d'un cas criminel qui s'est transformée en un violent conflit tribal qui a causé des dommages et des pertes de vies humaines et de propriétés, ainsi que le déplacement de citoyens. Il a ordonné de ne pas participer à la panique civile dans toute affaire criminelle, et de faire rapport aux autorités compétentes afin que ce qui s'est passé dans les villages locaux ne se produise pas la nuit.

Dr Al-Hadi a loué le comité de sécurité de l'État pour ses efforts visant à empêcher l'expansion de l'agression dans d'autres villages, appelant à une stratégie préventive développée aux frictions tribales, et réglemente les relations entre les éleveurs et les agriculteurs en ce qui concerne la saison agricole.

Il a salué les efforts des forces de soutien rapide pour assurer la sécurité et les services, indiquant son rôle en tant que forces régulières opérant conformément à la loi, et soulignant le respect de l'institution militaire en tant que symbole et protecteur de l'État.

Il a appelé le gouvernement du Sud-Darfour à fournir un soutien matériel et logistique à la commission d'enquête sur les incidents survenus dans les zones de Beleil.