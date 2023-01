Cote d'Ivoire: Phénomène des influenceurs, influenceuses et web humoristes - Le CESEC planche sur le sujet

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) renoue avec ses activités institutionnelles le mardi 29 novembre 2022. L'institution présidée par le Dr Eugène Aka Aouélé se réunit, en effet, en assemblée plénière pour l'adoption d'un avis sur le thème : " Des phénomènes et des métiers nouveaux : l'impact socio-économique des influenceuses, influenceurs et web-humoristes ". Car, ces influenceurs et autres web-humoristes ont littéralement envahi le quotidien des Ivoiriens.

Des réseaux sociaux, canal par excellence de diffusion de leurs publications, ils sont de plus en plus nombreux à se retrouver sur les plateaux de télévision.

Or, nul n'ignore l'impact de ces puissants vecteurs de communication sur les populations en général et les jeunes en particulier, dont la vie est rythmée par l'activité des influenceuses et influenceurs, leurs idoles, une nouvelle race de vedettes. Que faut-il faire face à cela? Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a mené la réflexion sur la question par le biais de la Commission de la Communication et des nouvelles Technologies.

Les fruits de ces réflexions vont être connus à partir de demain, date qui inaugure véritablement la reprise des activités institutionnelles, avec l'examen du thème relatif aux influenceuses, influenceurs et web-humoristes. Suivront respectivement les 8 et 15 décembre prochains, deux autres thèmes majeurs, à savoir : Jeunesse et drogues ; Environnement et qualité de vie. Il faut rappeler que le CESEC a pour mission d'émettre des Avis au Président de la République et au Parlement sur toute question d'intérêt pour la nation.

Aussi, dès la mise en place de la 13e mandature du CESEC consacrée par la rentrée solennelle tenue le 27 janvier 2022, le Dr Eugène Aka Aouélé et ses pairs Conseillers ont mis en priorité la structuration du cadre de leurs travaux.

À cet effet, ils se sont employés à mettre en place les organes institutionnels avant de procéder à l'adoption du Règlement intérieur, à l'adoption du Plan Stratégique de la Mandature 2022-2026 et à l'adoption d'un catalogue de 28 thématiques.

Au terme de ces réformes, le Président de l'Institution a mis en mission les membres statutaires, à l'effet de mener la réflexion sur ces thématiques constituant des préoccupations pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens.