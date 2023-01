Afrique: Assouplissement et ajustement de la " Politique zéro Covid " - La Chine lève toutes les restrictions

La Chine a décidé d'assouplir et d'ajuster sa " politique zéro Covid-19 ". Dorénavant, les mesures de restrictions sur les déplacements, les tests obligatoires tous les 3 jours, ainsi que la quarantaine des voyageurs entrant dans le territoire chinois sont levés.

Assouplissement et ajustement de la " politique zéro Covid-19 " en Chine. Marquée par une restriction des déplacements, des tests réguliers de la population et aussi des périodes de confinement, la " politique zéro Covid-19 ", qui était en vigueur depuis 2020, en Chine, vient de connaitre quelques changements majeurs. Exit les tests obligatoires, tous les 3 jours, pour toute la population qui était obligée d'avoir un code de santé vert via les applications " Health Kit " pour circuler dans les espaces publics, de commerce ou dans les transports.

Au-delà de ces restrictions, les voyageurs entrant en Chine devaient aussi faire une quarantaine à l'hôtel, qui était au départ de 14 jours et après réduit à 8 jours. Ces moments de quarantaine faisaient que les voyages en Chine étaient difficiles. Avec ces assouplissements et ajustements, toutes ces mesures ont été levées.

" La Chine avait pris la décision de gérer la Covid-19 avec des mesures contre les maladies infectieuses de classe B, contre la classe A précédemment, conformément à la loi. La Chine a modifié son approche de réponse en se basant sur une évaluation complète de la mutation du virus, de la situation de la Covid-19 et des efforts de réponse en cours. Cela aidera à rendre notre réponse plus scientifique, plus ciblée et plus efficace, à promouvoir le retour à la normale dans le travail et la vie du peuple, à répondre aux besoins médicaux et sanitaires, et à minimiser l'influence de la Covid-19 sur les activités économiques et sociales ", a indiqué un porte-parole du Ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, dans un communiqué de presse.

Objet de controverses et de critiques à l'international, la " politique zéro Covid-19 " a été ainsi maintenue depuis sa mise en place par les autorités qui arguaient que c'était pour protéger au maximum la santé d'une population estimée à 1,4 milliard.

Lors de l'ouverture du 20e Congrès national du Parti communiste chinois, le 16 octobre 2022, le Président Xi Jinping avait affirmé, du haut de la tribune du Palais du Peuple, que cette " politique zéro Covid-19 " a été mise en place pour protéger au maximum la vie et la santé de la population. " Nous avons modifié l'orientation de notre réponse, passant de l'endiguement de l'infection à la prévention des cas graves et à la prise en charge de la santé. Ce changement, fondé sur la science, intervient au moment opportun et est nécessaire. L'objectif est de protéger la vie et la santé du peuple et de réduire au maximum l'influence de l'épidémie sur le développement économique et social ", a ajouté M. Wang.