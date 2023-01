Cote d'Ivoire: Haut Sassandra - Touré Mamadou met en mission la base pour 40 000 nouveaux électeurs

Faire le bilan de la semaine de recensement dans chacune des localités du Haut Sassandra et harmoniser les approches en vue d'atteindre les objectifs fixés. Le dimanche 27 novembre, le ministre Mamadou Touré et l'équipe de supervision du RHDP de la RLE pour la région ont fait le point de l'opération avec les départementaux et les délégués de secteurs lors d'une réunion au domicile ministre à Daloa. A cette rencontre bilan, une semaine après le lancement officiel de la RLE, Touré Mamadou a lancé un appel à la mobilisation de tous afin d'atteindre les objectifs de 40 000 nouveaux électeurs. Il était accompagné des différents cadres et responsables locaux dudit parti.

Après l'exposé bilan présenté par les secrétaires départementaux, le ministre Touré Mamadou s'est réjoui de la mobilisation et de l'implication des cadres et élus locaux du parti qui " font un travail remarquable sur le terrain ". Selon lui, ce travail " qui porte déjà ses fruits " doit être poursuivi, notamment en ce qui concerne la délivrance des documents nécessaires à l'inscription sur le listing électoral, principalement le certificat de nationalité. Il a noté des lenteurs dans la délivrance du document. A cet effet, il a mis en mission les délégués de secteur à qui il a demandé de s'impliquer davantage auprès de départementaux pour réaliser les objectifs.

Pour le ministre Touré Mamadou, la priorité doit être mise sur la préservation des acquis du RHDP dans le Haut Sassandra, à travers l'inscription massive des nouveaux majeurs sur la liste électorale, en vue d'une victoire confortable lors des échéances électorales prochaines. Pour ce faire, il a appelé les responsables de base, les militants et sympathisants à l'union et à la solidarité au sein du RHDP afin de faire de ce "rassemblement " le moteur de la Côte d'Ivoire émergente, aux côtés du Président Alassane Ouattara. " Pour l'heure, nous devons être focalisés sur l'atteinte de l'objectif de 40 000 nouveaux électeurs dans le Haut Sassandra. Nous suivons, ainsi, le chemin indiqué par le président du parti SEM. Alassane Ouattara. Cette voie est celle du RHDP. Vous devez soutenir toutes les actions allant dans l'union et la solidité du parti avec Alassane Ouattara qui demeure notre repère. Faisons confiance au chef de l'Etat et évitons les débats de distraction anti-développement", a insisté le ministre Touré Mamadou.

Il a été appuyé dans ce sens par les secrétaires départementaux qui ont promis mettre le paquet pour atteindre l'objectif fixé. Une rencontre hebdomadaire sera organisée chaque dimanche pour s'assurer de la bonne évolution du processus pour le RHDP.

Avant de prendre congé de ses hôtes, le ministre a offert des moyens financiers aux départementaux en guise d'accompagnement pour la suite du processus.