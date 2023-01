Soudan: Le Commandant Général lance une campagne nationale anti-stupéfiants

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Général Abdel- Fattah Al-Burhan, a présidé aujourd'hui au Commandement Général une réunion à laquelle ont participé le Procureur Général, le Président de la Campagne Nationale de Lutte contre les stupéfiants, Dr. Al-Jizouli Dafallah, les Ministres de la Justice, de l'Intérieur, de l'Enseignement Supérieur et de l'Education et le Wali (Gouverneur) de l'Etat de Khartoum ainsi que les dirigeants des organes de sécurité.

Son Excellence a noté que l'objectif de la réunion était de lancer une campagne nationale de lutte contre l'abus et la circulation des stupéfiants, qui sont devenus une menace imminente pour l'avenir des jeunes, et a souligné que les organisations internationales ont fourni un soutien financier à certaines organisations de jeunesse afin de soutenir les questions de transition, mais ces soutiens ont été utilisés pour promouvoir l'abus des stupéfiants parmi les jeunes, ce qui exige que l'État mène dans tous ses secteurs une action réelle et grande qui freine ce phénomène dangereux et apporte des résultats tangibles.

Son Excellence a assuré les participants que les dirigeants du pays et les forces armées s'efforceront de protéger la jeunesse du pays de ce danger imminent.

Son Excellence a ordonné la formation urgente de comités spécialisés aux niveaux fédéral, étatique et local pour faire face au phénomène dans le cadre d'une grande campagne nationale qui est lancée à partir d'aujourd'hui sous le slogan "Un Soudan libre de toute addiction vers la fin de l'année 2023".

Son Excellence a également annoncé l'adoption de projets de réhabilitation des centres de traitement de l'addiction dans le cadre des activités de cette campagne, tout en accompagnant tous les secteurs de la société Soudanaise, ainsi que les organisations de la société civile, les savants et les personnes concernées par cette question.

Pour sa part, le Ministre par intérim de l'Intérieur, Général (police) Annan Hamed, a déclaré que la police avait pu saisir de grandes quantités de stupéfiants et leurs revendeurs, et que leurs efforts se poursuivraient dans le cadre de cette campagne pour éliminer ce phénomène, qui est étranger à la société Soudanaise.

Il convient de noter que la campagne nationale anti-stupefiants a été lancée aujourd'hui sous les auspices du Président du Conseil de Souveraineté, Commandant Général des Forces Armées, et qu'elle se poursuivra tout au long de l'année en cours jusqu'au 31 Décembre.