Soudan: Le Vice-Président du CST et la délégation qui l'accompagne arrivent au Centre Darfour

Zalingei — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Mohamed Hamdan Daglo, le membre du Conseil de Souveraineté, Dr. Al-Hadi Idris, et la délégation qui les accompagne, ont reçu un accueil officiel et populaire à leur arrivée dans la ville de Zalingei pour une visite officielle dans l'état du Centre Darfour.

Le Vice-Président du CST s'est rendu dans l'Etat pour inspecter la nature des incidents dont la ville de Zalingei a récemment été vue au marché de Marin.

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté tiendra un certain nombre des réunions avec le Comité de sécurité de l'État et les personnalités de l'administration indigènes, et s'est adressé au rassemblement de population sur la place populaire de Zalingei.

La visite du Vice-Président du CST se terminera demain, Mercredi, par l'inspection d'un certain nombre d'institutions, y compris l'ancien hôpital et la mosquée de Zalingei, en plus d'une visite au stade de la ville.