Cote d'Ivoire: Promotion de la politique de la solidarité et du développement - L'Arci investit ses sections de Yopougon

Renforcer la politique axée sur la prise en compte du bien-être social des individus et des familles en Côte d'Ivoire. C'est l'un des objectifs de l'Alliance des relais de Côte d'Ivoire (Arci), un mouvement politique qui rassemble tous les Ivoiriens et Ivoiriennes qui partagent sa vision et ses valeurs, via une politique qui respecte les valeurs de liberté d'opinion et d'expression, de démocratie, de civisme, de coexistence pacifique, de paix et de bonne gouvernance.

Le 19 novembre dernier, à " la Place Cp1 " de Yopougon, cette organisation a procédé à l'investiture de ses bureaux et sections de cette commune.

Dans son adresse, Traoré Pauwa Richard, président national de l'Arci, a engagé les responsables et les membres de l'Arci à " toujours être des acteurs de premier plan de la solidarité et du développement ".

Quant à Bakary N. Mathieu, représentant Gilbert Koné Kafana, maire de Yopougon, il a témoigné le soutien du 1er magistrat de la plus grande commune ivoirienne à l'Arci.

C'est dans une liesse populaire que la cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs groupes et organisations membres de l'Arci.