Cote d'Ivoire: Région du Gôh - Myss Belmonde Dogo fait basculer des militants de l'opposition au RHDP

Satisfecit pour la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo. La députée de la circonscription de Galabré-Dignago-Guiberoua, dans la région du Gôh, a réussi à faire basculer au RHDP des militants de l'opposition. Au nombre d'une cinquantaine, ces nouveaux houphouëtistes originaires de Galabré sont des transfuges du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), du Front Populaire Ivoirien (FPI) et du Parti des Peuples Africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI). Ces femmes et ces hommes ont déclaré avoir rejoint le RHDP " après avoir observé le comportement de la ministre Belmonde Dogo ".

" Je dépose mes bagages au RHDP. Et je ne viens pas sur la pointe des pieds car j'ai fait mes adieux de l'autre côté ", a déclaré Sambro Bi Marcel dit KB, porte-parole des nouveaux militants. Ajoutant que pour ses camarades et lui, le développement se trouve au RHDP. Sambro Bi Marcel était secrétaire de section du FPI dans le Gôh. Comme lui, ces nouveaux adhérents au RHDP ont été membres actifs au sein leurs ex-partis politiques. " Je vous sais compétents car vous m'avez combattue pendant les échéances électorales. Mais le plus important, c'est le choix que vous faites aujourd'hui. Akwaba dans la plus grande famille politique de notre pays ", a répondu Myss Belmonde Dogo. Qui a reçu ses nouveaux camarades lors de la tournée qu'elle a effectuée dans la région les 19 et 20 novembre dernier.

Les nouveaux arrivés, a-t-elle ajouté, font " bien de rejoindre le parti du Président Alassane Ouattara où le développement local est plus qu'une réalité et où le vivre ensemble est chaque jour prôné dans notre discours et nos actions de développement, qui ne tiennent pas compte du choix politique des populations".

Belmonde Dogo a exhorté les nouveaux militants à mobiliser davantage. " Allez et ramenez-nous beaucoup d'autres de nos frères à la raison ", leur a-t-elle recommandé. Ce, en attendant leur présentation officielle.

L'Etoile du développement du Gôh, comme ses administrés l'ont surnommée, a aussi reçu en audience les populations de plusieurs localités du Gôh. Notamment les populations de Zoha, département de Guibéroua, les femmes de Diégonéfla, de Briéhoa, celles du RHDP de Gagnoa, l'Union des Femmes Actives de Gagnoa (UFAG) de Brouyaokro et des femmes de Bassehoa.

Elles sont venues demander pardon à leur élue pour avoir boycotté les élections précédentes et se sont dites prêtes à suivre ses instructions et celles du RHDP.

Toutes ces rencontres, faut-il le rappeler, se sont déroulées autour de la sensibilisation sur la révision de la liste électorale. La ministre a invité ses hôtes à en faire une large diffusion surtout à l'endroit des nouveaux majeurs. Déjà en arrivant à Gagnoa, le samedi 19 novembre, Myss Belmonde Dogo a supervisé le lancement de la révision de la liste électorale dans la région du Goh, pour le compte du RHDP.